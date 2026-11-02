Vertice tra leghe, il blocco si conta

I vertici di Lega B, Lega Pro e Dilettanti si incontreranno oggi pomeriggio per definire una prima strategia in ottica elezioni Figc , anche se diversi protagonisti di questa vicenda hanno già cominciato a dialogare con i due candidati. Gli schieramenti in campo - Malagò e la maggioranza della Serie A da un lato, Galliani con i delusi del massimo campionato, i calciatori e gli allenatori dall’altra - dovranno inevitabilmente conquistare questo “campo largo” per avere chance di vittoria il prossimo 14 dicembre . Si tratta di un fronte abbastanza coeso pur con delle importanti sfumature, alla luce dell’alleanza tra Abete e Marani e della vicinanza storica della B (ora guidata da Bedin ) alla Serie A. In ogni caso, le tre leghe valgono insieme il 52% dell’intero corpo elettorale e diventeranno l’ago della bilancia alle urne. Ma attenzione a considerare granitico tale blocco, come non lo è fino in fondo quello rappresentato da AIC e AIAC: tanto si deciderà sulle intenzioni dei singoli delegati visti i rapporti trasversali di Galliani e di Malagò, quest’ultimo trionfatore 4 mesi fa col 68,58% dei consensi. In C e in LND, ad esempio, in tanti si dicono pronti a confermare quella scelta a prescindere dalle indicazioni di scuderia.

Dai dilettanti ai calciatori: schieramenti e strategie di Abete e Calcagno, ma non solo

I PIANI. Abete potrebbe anche decidere di aspettare i programmi prima di schierarsi e portare a una causa, piuttosto che a un’altra, quel pacchetto di voti che vale un terzo (o giù di lì coi dissidenti interni): il tempo è un suo alleato e potrà sfruttarlo per mettere sul piatto le istanze del suo mondo, quelle pratiche e pure quelle politiche. A giugno sfidò Malagò pur senza avercela con lui, ma in questi mesi, tra accuse di fughe in avanti e di tradimenti, la distanza tra lui e l’Assocalciatori si è amplificata al punto che vederlo votare insieme a Calcagno, tornando improvvisamente suo alleato, sarebbe clamoroso.

Ieri, intanto, Cagliari, Sassuolo e Venezia hanno deciso per la neutralità, rinunciando a sostenere apertamente Malagò e al tempo stesso isolando Inter e Atalanta, oggi le uniche due certe in A per Galliani con la Lazio ancora nel limbo (Lotito è un collega senatore di Forza Italia, ma il patron laziale e Marotta sono come il diavolo e l’acqua santa), la Juve e il Como che almeno a parole hanno promesso sostegno a Malagò e il Milan ondivago. Oggi è il giorno in cui il commissario annuncerà la sua ri-discesa in campo con 11 o 12 firme sul foglio. Poi comincerà la campagna elettorale vera e propria, porta a porta.