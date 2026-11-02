La Fiorentina vince l'undicesima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 13. I viola superano il Bologna al termine di un match interessante ed equilibrato disputato allo stadio "Antonio Bianco" di Gallipoli e deciso solo ai calci di rigore (4-1 dcr). I toscani erano passati in vantaggio dopo pochi minuti con Stocchi, nella ripresa era stato De Micco, forse con una deviazione, a riportare in parita' i felsinei. L' uno a uno e' rimasto bloccato anche ai supplementari e dal dischetto sono stati piu' precisi i ragazzi della Fiorentina. Gli emiliani avevano superato la Juventus ai quarti e poi il Torino, detentore del titolo in semifinale, mentre i toscani si erano sbarazzati in entrambi i casi per 5 a 1 prima della Virtus Francavilla Next Gene e a seguire della Lazio.