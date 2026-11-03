"Il metodo vincent(e). L'alberologia, le mie radici, le mie vittorie": Vincent Candela presenta il suo libro
Mercoledì 4 novembre 2026 alle ore 17:30, presso l’Hub Culturale Moby Dick (via Edgardo Ferrati 3/A), DiSCo promuove la presentazione del libro "Il metodo vincent(e). L'alberologia, le mie radici, le mie vittorie" scritto da Vincent Candela insieme a sua moglie Mara Pacifico (con la collaborazione di Igor Artibani).
Un racconto del campione che inizia dai primi ricordi d’infanzia in Francia ai successi nello sport, tra una vita vissuta e imprese sul campo con una prospettiva profonda: ogni grande traguardo non è mai un caso, ma il frutto di un processo organico e universale. Interverranno insieme all'autore: Simone Foglio (Presidente DiSCo Lazio), Mara Pacifico (Coautrice e Coach Olistica), Diego Nepi (Molineris AD Sport & Salute). Modera Simona Rolandi (Giornalista sportiva).
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