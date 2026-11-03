Procura Figc, inchiesta sugli insulti sessisti a Ferrieri Caputi: cosa rischia il Como

La procura della Figc ha appena aperto un’inchiesta sugli insulti sessisti rivolti all’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi durante la sfida tra Como e Venezia. Gli ispettori federali presenti a bordo campo domenica al Sinigaglia non hanno sentito direttamente tali insulti, ma dalla tv, grazie ai microfoni allestiti vicino agli spalti, gli spettatori da casa hanno potuto udire in modo nitido epiteti come “vai a fare la pasta sugo” e di altro tenore. Così da Via Campania hanno aperto un formale fascicolo. Dell’argomento aveva parlato con sdegno anche il presidente dell’AIA, Massini, condannando “con fermezza ogni forma di insulto sessista, discriminazione e violenza verbale rivolta alle proprie associate, ribadendo che comportamenti di questo genere sono inaccettabili e non possono trovare spazio nello sport”.