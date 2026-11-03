Figc: ufficiale la candidatura di Malagò. Ecco tutti i documenti presentati dal commissario

Ora è ufficiale: il commissario Giovanni Malagò ha depositato oggi pomeriggio presso la sede della Figc la propria candidatura a presidente federale. È la seconda volta che questo avviene dopo la prima candidatura a maggio, le pressioni di una parte di politica, il caso del pantouflage (il cosiddetto divieto di porte girevoli) risolto con i pareri di Anac e Collegio di Garanzia, il trionfo alle elezioni con il 68,58% dei voti e il commissariamento a opera del CONI per la nota questione relativa al tesseramento.

A supporto della candidatura, si apprende dalla Figc, Malagò ha depositato una documentazione con il modello di presentazione della canditatura, il documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico, undici modelli di accreditamento contenenti le sottoscrizioni dei Delegati della Lega Calcio Serie A (sono Napoli, Roma, Bologna, Torino, Lecce, Genoa, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Parma), la copia del tesseramento con la squadra di calcio a cinque del Circolo Aniene, la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi diretti o indiretti né incompatibilità, come prescrivono i punti 4 e 5 dell’articolo 29 dello Statuto Figc, la copia del Certificato del Casellario Giudiziale e la copia del Certificato dei Carichi Pendenti. La sfida a Galliani, presentato da Assocalciatori e Assoallenatori dopo lo strappo di Inter e Atalanta che però non sono riusciti a candidare l’ex ad di Milan e Monza tramite il massimo campionato, è ufficialmente lanciata. Ora inizia la campagna elettorale. Anche se sarebbe più giusto dire che non è mai finita.