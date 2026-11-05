Tashima sfida Infantino: c’è un nuovo rivale per la presidenza della Fifa

La corsa alla poltrona più importante del calcio mondiale ha un nuovo protagonista. Kozo Tashima ha annunciato a Sports Nippon che si candiderà alla presidenza della FIFA nell’elezione del prossimo marzo, sfidando apertamente il presidente uscente Gianni Infantino . Il consiglio della Federazione giapponese sostiene la candidatura del suo ex presidente. Tashima ha presentato la sua discesa in campo come una questione di principi più che di risultato: "Sono grato di poter fare questo annuncio con il pieno sostegno della JFA. Non si tratta di vincere o perdere , ma di trasmettere al mondo l’atteggiamento onesto, sano e retto che il calcio giapponese ha saputo costruire. Ciò di cui la FIFA ha bisogno oggi sono proprio questi valori che noi abbiamo tutelato. Ho deciso di candidarmi per portare questo messaggio al mondo intero".

Tashima si candida per la presidenza della Fifa e guarda alla Uefa

Le candidature per la presidenza della Fifa si chiuderanno il 18 novembre: servono il sostegno formale di almeno cinque delle 211 federazioni affiliate e il via libera di una verifica di eleggibilità. Anche l’ex difensore del Tottenham Ramon Vega ha dichiarato di voler correre, ma non è chiaro se abbia raccolto le firme necessarie. Tashima sembra invece muoversi con una rete più solida, con un occhio verso la Uefa per creare un'alternativa credibile. Uno scenario che spaccherebbe l’Asia, visto che il presidente della AFC, lo sceicco Salman bin Ibrahim Al Khalifa, ha già dato il suo endorsement a Infantino. Sullo sfondo resta lo scontro sulla gestione della FIFA: l’Uefa è rimasta critica verso FIFA Forward Enterprise, il progetto poi abbandonato di cedere a investitori privati una quota di minoranza dei diritti commerciali delle competizioni, e verso la gestione delle successive richieste di documenti.

Chi è Kozo Tashima

Classe 1957, ex centrocampista con 7 presenze in Nazionale, Tashima si è seduto nel Consiglio Fifa nel 2015 e dal 2016 al 2024 ha guidato la Federazione nipponica, di cui oggi è membro onorario. Un profilo da dirigente navigato, che conosce a fondo i meccanismi della governance internazionale. La sua candidatura arriva in un momento delicato per il calcio giapponese: l’annuncio segue le dimissioni del vicepresidente JFA Takeshi Okada, che ha parlato di un conflitto tra le sue convinzioni sull’integrità sportiva e quanto accaduto attorno all'ultima edizione dei Mondiali.