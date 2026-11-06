"Dove sono i soldi?", l'accusa di Assocapp: l'Aic tocca il fondo

Ogni mese una parte dello stipendio dei calciatori professionisti - e non pensate solo alle stelle più o meno luminose della Serie A - finisce all’interno di un fondo che qualcuno ironicamente chiama pozzo perché sarebbe, per l’appunto, “ senza fondo ” nella sua capacità di accumulare risorse senza restituirle con la stessa frequenza. Parliamo del 7,5% dell’ingaggio mensile , il 6,25% a carico della società e l’1,25% trattenuti direttamente al giocatore in busta paga con un massimale di 8.000 euro lordi. Sarebbe dunque uno strumento di sostegno e di tutela soprattutto per chi ha passato gran parte della carriera nelle serie inferiori e, una volta appeso gli scarpini al chiodo, deve aspettare dai 20 ai 25 anni per avere una pensione dall’Inps .

L’atleta non può decidere di destinare queste risorse altrove, come qualsiasi altro lavoratore, e a fine carriera non ritornano in automatico nelle sue tasche, come avviene con altri strumenti previdenziali. Bisogna andare a chiederli, bussando alla porta dell’Assocalciatori. E non basta uno Spid: è necessaria doppia una firma autenticata da un pubblico ufficiale, una per ottenere una credenziale di accesso e l’altra per essere liquidati, tanto che molti finiscono per rinunciare a un diritto (soprattutto gli stranieri, pur informati) per non finire nel tritacarne della burocrazia.

Gestione Aic-Aiac, le accuse di scarsa trasparenza

GESTIONE. È proprio l’AIC, insieme all’Assoallenatori, a gestire lo strumento: insieme esprimono 4 amministratori su 6. Nel Cda figurano non a caso i due presidenti Calcagno e Ulivieri, oltre al numero uno Leonardo Grosso, designato da AIC e nominato dalla Figc. Insomma, controllore e controllato - a volerla vedere così - coincidono. Calciatori e allenatori, dopotutto, formano anche un fronte più o meno compatto in politica sportiva. Sono le componenti che hanno accettato di candidare Galliani alla presidenza federale pure se il senatore di Forza Italia era stato individuato da due club “ribelli” del massimo campionato, Inter e Atalanta, rimasti in minoranza nell’opposizione a Malagò.

AIC e AIAC sono rimasti fedeli all’alleanza, anche se questo li ha portati altrove rispetto alla scelta fatta in primavera. Ma torniamo al fondo. Nel contratto collettivo del 31 luglio 2025 c’è scritto nero su bianco che la Serie A avrebbe dovuto costituirne un altro e che la lega non ha «mai avuto informazioni della predetta gestione». Per quale motivo hanno tenuto a specificarlo? Non si fidavano più? In ogni caso, è rimasta lettera morta. Le accuse di scarsa trasparenza oggi arrivano dall’Assocapp, un’associazione di categoria nata per rappresentare chi vuole vederci chiaro.

Il fondo, tra numeri e interrogativi

NUMERI. Qualche dato. Il 30 giugno del 2025 il fondo ha incassato 534 milioni e ne ha erogati 349. Quanti tra i 185,6 milioni ancora da elargire (il 34,7% del totale) riguardano chi ha smesso di giocare, dunque chi avrebbe diritto a ricevere dei soldi, non è dato saperlo. La nuova associazione ha messo sul tavolo altre questioni. Ne riportiamo alcune: quante posizioni mai liquidate hanno l’ultimo contributo oltre 10, 20 o 30 anni fa, e per quale importo? Il fondo avvisa chi smette? Che cosa significano le righe di importo negativo in alcuni estratti (versamenti entrati e poi usciti dal conto)? E ancora: con quali criteri il Consiglio decide gli avanzi da attribuire? A conti fatti, il fondo avrebbe destinato agli iscritti 34 centesimi ogni 100 euro. I costi netti, tra l’altro, sfiorerebbero il 50% sempre secondo le valutazioni di Assocapp. Da queste ricostruzioni inoltre emergerebbe come dal 2011 l’accredito medio sul saldo sia sceso dal 2,2% allo 0,37%. I conti non sono a disposizione degli iscritti, come ha sperimentato sulla propria pelle l’ex portiere Viviano, che ha portato tutti in tribunale.

I diritti d'immagine: chi ci guadagna?

Un altro filone è quello dei diritti d’immagine che i calciatori cedono in modo gratuito, anche se poi vengono commerciati a titolo oneroso con Fifpro, ad esempio per i videogiochi. Chi ci guadagna? Sullo sfondo, ma non troppo, la società Sport Invest 2000 che diversifica gli investimenti del fondo non gestendo soltanto immobili - ne ha appena venduto uno per oltre 18 milioni, con plusvalenza di 1 milione - e pure AIC Service che sostiene AIC grazie a dividendi pari 2,4 milioni di euro, un bottino dal quale vanno sottratti gli 800 mila euro di consulenze legali nell’ultimo anno, voce di spesa cresciuta del 22%.

Fonti del fondo, interpellate, hanno fatto sapere che le liquidazioni di solito avvengono entro due mesi dalle richieste e che il fondo scoppia di salute, oltre a essere in linea con tutti gli obiettivi economico-finanziari: «Se per assurdo dovesse andare in liquidazione, ci sarebbero i soldi per pagare tutti». Persino la Sport Invest conta di chiudere in positivo il prossimo bilancio con un utile di almeno 1,7 milioni. «La vera battaglia in gioco - dicono dal fondo - è il controllo del fondo stesso. Evidentemente qualcuno vuole metterci le mani». «Abbiamo analizzato oltre 600 posizioni e i tesserati meritano una trasparenza diversa, un sistema di accesso alle informazioni meno articolato e una maggiore reattività rispetto alle legittime richieste - il pensiero di Andrea Ferrato, direttore generale di Assocapp - A seguito del nostro intervento, il fondo ha ammesso di dover riconoscere a oltre 90 iscritti circa 1,2 milioni». «A parte 9 soggetti, avevano tutti già ritirato somme almeno una volta», la controreplica. Alla Figc il compito di fare chiarezza su una vicenda che, tra accuse e veleni, rischia di avere ricadute pure in termini elettorali.