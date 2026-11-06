Perché la Roma subisce le rimonte? Perché l'Inter va sotto? L'analisi sull'allenamento che fa impazzire i calciatori

Nelle radio se ne parla da settimane. Sui social anche. Nelle stanze di Trigoria idem, ma non solo lì. Perché ormai allenare la mente conta come - se non di più, anche se pare un paradosso - del fisico. Ecco perché molti calciatori, ma anche molti atleti di altre discipline, hanno ingaggiato degli esperti per lavorare sulle abilità neurocognitive. Che non significa solo essere reattivi in partita o in allenamento, ma anche saper gestire momenti, tensioni, aspettative. Un esempio? Le due rimonte subite in Champions dalla Roma contro Real Madrid e Manchester United . Nel dopopartita di Manchester Gasperini ha distinto, però, le due sconfitte: con il Real era successo tutto in pochi minuti, mentre a Manchester i segnali di difficoltà erano comparsi prima. Il tecnico della Roma ha richiamato anche la necessità di togliersi la "pressione del risultato a tutti i costi". Un’espressione che apre una questione oltre gli episodi e gli errori dei singoli. Che cosa succede quando il cervello di un calciatore arriva al traguardo prima del cronometro? O che cosa succede, anche nel caso dell' Inter che spesso va sotto?

Roma, le due rimonte contro Real e Manchester e il paradosso della vittoria

La Roma aveva sostenuto uno sforzo enorme, fisico e mentale. Pressare, anticipare gli avversari, leggere gli spazi e prendere decisioni in una frazione di secondo richiedono un lavoro cerebrale continuo. Lo 0-2 dell'Old Trafford aveva aperto la prospettiva di una vittoria importante. Poi lo United riapre la gara, ma il vantaggio resiste fino all’83’: il traguardo resta vicino, mentre cresce la difficoltà di raggiungerlo. Non solo: anche l'altalena emotiva al momento del rigore, prima parato e poi fatto ribattere, ha evidentemente avuto un suo peso, considerando pure il fatto che il penalty era tutt'altro che netto. È proprio in queste situazioni che può manifestarsi quello che potremmo chiamare il paradosso dell’aspettativa di vittoria: più il successo appare certo, più il cervello può essere portato a ridimensionare le risorse dedicate a riconoscere e affrontare i pericoli. Immaginiamo un pilota che, dopo aver guidato per quasi tutta la gara al massimo della concentrazione, vede finalmente il traguardo. Il motore continua a funzionare, la macchina mantiene la propria velocità, ma la percezione del rischio può cambiare. E con essa la prontezza nel riconoscere un avversario che sta preparando l’ultimo sorpasso. Nel calcio esiste una complicazione ulteriore: questo cambiamento può avvenire senza che il giocatore se ne renda conto, persino mentre continua a impegnarsi per restare concentrato. Le neuroscienze distinguono tra il desiderio di prestare attenzione e l’effettiva capacità del cervello di mantenerla nel tempo. Nel nostro sistema nervoso esiste una rete di aree chiamata rete della salienza, che contribuisce a identificare gli stimoli importanti e a orientare l’attenzione. È una sorta di radar: aiuta a capire quali segnali meritano una risposta immediata. Durante una partita, quel radar è chiamato a lavorare senza sosta.

Deve riconoscere un taglio improvviso, individuare un compagno libero, prevedere la traiettoria del pallone, interpretare il movimento dell’avversario. Il tutto mentre il giocatore corre, contrasta, comunica, gestisce la fatica e affronta la pressione del risultato. A regolare questi processi contribuiscono anche sostanze come la noradrenalina, coinvolta nella vigilanza, e la dopamina, importante nei meccanismi motivazionali e nell’apprendimento legato alle aspettative. L’efficienza di questo sistema può variare durante la gara. La fatica mentale può rendere più difficile mantenere il controllo attentivo, riconoscere rapidamente le informazioni rilevanti e adattare le proprie decisioni. Il giocatore può continuare a correre, avere energie sufficienti per un ultimo scatto e accorgersi comunque troppo tardi del pericolo. Nel calcio, quel piccolo ritardo può avere conseguenze enormi. C’è poi un aspetto collettivo. Una squadra funziona attraverso continui scambi di informazioni, spesso silenziosi. Un difensore anticipa perché si fida della copertura del compagno; un centrocampista pressa perché percepisce che il reparto lo seguirà.

Quando la fatica e la pressione rendono meno efficaci le letture individuali, anche il coordinamento collettivo può risentirne. Basta che un giocatore riconosca tardi un movimento perché un altro debba intervenire in emergenza. Le distanze cambiano, le coperture arrivano in ritardo, la squadra rischia di perdere sincronizzazione.