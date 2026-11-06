Cannavaro: "Ho marcato Maradona in allenamento..."

Cannavaro: "Sogno di allenare la Nazionale e punto la Serie A"

Oggi ct dell'Uzbekistan, l'ex capitano azzurro e campione del mondo del 2006 ha parlato anche della tappa all'Udinese e non solo: "Rifarei tutto"
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5 min

Pubblicato il 06.11.2026, 19:08

CannavaroUzbekistan

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Il desiderio di tornare a lavorare in Italia, magari alla guida della Nazionale, resta uno degli obiettivi principali di Fabio Cannavaro. L'ex capitano azzurro, campione del mondo nel 2006 e attualmente commissario tecnico dell'Uzbekistan, ne ha parlato durante a Sky Calcio Unplugged.

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Cannavaro: "Il sogno è allenare in Italia e la Nazionale"

"Il mio obiettivo e il mio sogno, è normale, è allenare in Italia e allenare la Nazionale. Lavoro per questo, non per girare il mondo e andare in Asia: voglio lavorare tanto per arrivare a obiettivi importanti. Io alleno da dodici o tredici anni e qualche esperienza l’ho fatta. Oggi il calcio non è solo Italia o Europa, lo abbiamo visto all’ultimo Mondiale: il calcio sta crescendo in tutto il mondo. Il mio obiettivo è quello di crescere come persona, perché comunque in questi anni ho fatto delle esperienze pazzesche in culture totalmente diverse, ma anche come allenatore".

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