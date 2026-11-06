Studente ad Harvard dopo il ritiro: riconoscete l'ex Liverpool e Milan?

Nuova avventura per Divock Origi , che a pochi mesi dall'addio al calcio giocato ha deciso di intraprendere un percorso di formazione negli Stati Uniti. L'ex attaccante del Liverpool frequenta infatti la Harvard Business School, prestigiosa istituzione accademica americana, dove è entrato a far parte del programma Crossover Into Business, pensato per accompagnare gli atleti professionisti nella transizione verso il mondo imprenditoriale e professionale dopo la carriera sportiva.

Origi studia ad Harvard dopo solo cinque mesi dal ritiro

Si tratta di un percorso della durata di un semestre, durante il quale i partecipanti vengono affiancati da due tutor iscritti a un MBA e possono approfondire competenze pratiche legate al settore degli affari. Non è previsto il conseguimento di una laurea completa, ma l'obiettivo è fornire strumenti utili per affrontare nuove opportunità lavorative una volta terminata l'attività agonistica.

Origi, il ritiro lo scorso 8 giugno

L'ex nazionale belga ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro lo scorso 8 giugno, dopo un periodo complicato sul piano sportivo. La sua ultima presenza in una gara ufficiale risaliva al 2024, mentre il rapporto contrattuale con il Milan era stato interrotto nel dicembre 2025. Resta comunque indelebile il ricordo lasciato ad Anfield: in sette stagioni con la maglia del Liverpool, Origi è diventato uno dei protagonisti della gestione di Klopp.