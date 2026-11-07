Un po' Love Actually, un po' Febbre a 90° e Bridget Jones: se l'Arsenal, con Colin Firth, già stravince la sfida di Natale

Sarà la nostalgia degli Anni 90. Sarà che non supereremo mai quella fase e che c'è sempre un ritorno, nel calcio come nella vita . Sarà che, di questi tempi, un primo ministro ballerino come Hugh Grant farebbe comodo al mondo e renderebbe tutto meno pesante. E sarà che adesso gli zampognari che suonano alla porta sono solo un ricordo. Oppure, semplicemente, sarà che l'idea è vincente . Il mini movie, o per meglio dire lo spot natalizio dell'Arsenal, lanciato nella prima settimana di novembre, è già un successo mondiale. E, strizzando l'occhio a due best seller del cinema inglese come "Love Actually" e "Febbre a 90°" (Fever Pitch), vince già la sfida dei video con cui i club, di calcio e non, fanno gli auguri ai propri tifosi. Lanciando, of course, pure la collezione natalizia. Marketing e sentimenti, in sintesi: l'Arsenal domina a mani basse.

Lo spot dell'Arsenal fa il giro del mondo: il motivo

Perché nell'anno in cui a Nord di Londra si è tornati a festeggiare la Premier, e si è sfiorata pure la Champions League, non poteva che essere lui, Colin Firth, il re dei maglioni di Natale di Bridget Jones, il protagonista dello spot. Che, richiama, appunto, ai look di Mark Darcy, al tifo di Paul Ashworth e alla malinconia dello scrittorie Jamie. Con tanto di citazione portoghese, una chicca per gli amanti di Love Actually. Per i più giovani: se non sapete di cosa stiamo parlando l'occasione è buona per una maratona tra Natale e calcio. Imperdibile. In italiano o, meglio, in lingua originale.

L'Arsenal, in questo senso, si concede, e concede a tutti noi, un ponte tra quello che siamo stati e quello che vogliamo essere. Il mini film, intitolato "Twas the Season", affida a mr Firth il compito di accompagnare tifosi e spettatori in un viaggio che, tra luci, strade addobbate e atmosfere natalizie, diventa molto più di un semplice augurio per le feste. Un gioiellino, poco più di un minuto e mezzo, che ha già acceso la curiosità e raccolto l'entusiasmo del pubblico. Non soltanto per la presenza di un attore premio Oscar, ma per la capacità di mettere tante cose. E soprattutto per aver trovato il modo di raccontare una passione senza bisogno di spiegare cosa significhi essere tifosi. La scelta di Colin Firth, in questo senso, è tutt'altro che casuale. L'attore britannico è un sostenitore dell'Arsenal e aveva già interpretato un tifoso dei Gunners in Febbre a 90°, il film tratto dal celebre libro di Nick Hornby. Ma c'è anche un'altra ragione per cui il suo volto sembra perfetto per questa operazione: il legame con Love Actually, uno dei film natalizi più amati di sempre. E proprio a quella pellicola lo spot strizza l'occhio, giocando con la memoria cinematografica del pubblico.