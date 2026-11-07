Ferrato di Assocapp esclusivo: "Che caos il fondo di fine carriera. In Figc troppa superficialità in passato"

Da quando Assocapp , la nuova associazione di calciatori, allenatori e preparatori, ha scoperchiato il vaso di Pandora del fondo di fine carriera , sono usciti numeri e contenziosi rimasti sepolti per anni sotto una fitta coltre di cenere. Il fondo raccoglie una parte dello stipendio dei professionisti ( il 6,25% a carico dei club, l’1,25% trattenuto in busta paga ) e dovrebbe sostenere il post carriera fino al ricevimento della pensione. Un grave errore pensare che serva solo per dare la mancia ai milionari.

Andrea Ferrato, direttore generale di Assocapp, questo fondo che voi contestate quanto deve agli iscritti?

«185,6 milioni».

"Non abbiamo esercitato alcuna prescrizione e ogni posizione è rimasta liquidabile per intero anche a distanza di decenni", precisano loro, in risposta alle vostre accuse.

«Ci mancherebbe! Se tengo i soldi in un fondo, perché dovrebbero essere prescritti? Ma soprattutto liquidabile non vuol dire liquidato».

Quanti ex si sono rivolti a voi?

«Oltre 1.600. Solo oggi altri dieci. L’ex Lazio Del Nero poco fa ci ha detto che non può più accedere al portale perché gli hanno detto che è stato interamente liquidato. Ma finché il Fondo conserva i suoi dati, e ha l’obbligo di conservare le scritture per dieci anni, l’interessato ha diritto di accedervi e di averne copia, come prevede l’articolo 15 del GDPR. È una delle tante cose che non quadrano».

Un giocatore di A che ha smesso negli anni Novanta e con almeno 20 di carriera, quanto può aver accumulato?

«La nostra stima è di circa 75 mila euro versati, che al netto dell’inflazione varrebbero 150 mila. Il problema è che il fondo non garantisce nemmeno l’inflazione. Chi ha versato in quegli anni ha sicuramente perso potere di acquisto. I bilanci completi ci aiuterebbero a capire».

Emiliano Viviano ha portato tutti in tribunale per questo. Solo lui ci mette la faccia?

«Gli altri li stiamo trattenendo noi. La nostra è anche una scelta processuale».

Perché ritenete centrale la questione del management?

«Nessuna questione personale nei confronti di Camolese, Ulivieri, Grazioli e Calcagno. Ma servono competenze diverse. Nel fondo i calciatori, quelli che versano, non sono rappresentati, se non da Aic».

Per il fondo le somme non sono state liquidate perché gli interessati non hanno ancora presentato la domanda.

«Questo conferma il problema: il fondo sa chi sei e quanto ti spetta, eppure pretende una domanda con firma autenticata da un pubblico ufficiale. Non sarebbe più giusto che i soldi arrivino e basta? Non gli basta l’Iban, come abbiamo fatto per la posizione della vedova Mancini? Il marito è morto da 15 anni e lei ancora aspetta. Nessuno poi può verificare come viene calcolato ciò che riceve. Una persona su quattro che rivolge a noi deve ritirare delle somme».

Vi accusano di avere mire di controllo del fondo stesso.

«Non mi interessa, se fossi a capo del fondo non dormirei la notte perché si fatica a comprenderne il perimetro legale».

Quindi non c’entrano le elezioni Figc in arrivo?

«Assolutamente no, non è una battaglia politica legata a Malagò o Galliani. È di etica, fatta per chi da questo sport ha avuto di meno».

Un atleta può decidere di destinare i suoi denari altrove?

«No, è obbligato dal contratto collettivo. Ma se uno non si sentisse rappresentato da Aic, perché dovrebbe versare?».

Nell’ultimo accordo la Serie A si impegnava a costituire un nuovo fondo disconoscendo il funzionamento di questo. È rimasta lettera morta.

«Forse perché è un fondo fluido. A volte si sente Tfr, a volte un’indennità di fine carriera, in altri casi dice di aver natura previdenziale. Un fondo che non sa definire la propria natura non può nemmeno dire a quali regole e a quale vigilanza debba rispondere».

Quanti stranieri non conoscono la loro situazione?

«Dal 1975 tra A e B sono passati oltre 40 mila stranieri. Tra gli italiani c’è un tasso di consapevolezza abbastanza alto, circa dell’80%. Per gli stranieri siamo sul 20-25%».

Come vengono decisi gli avanzi da attribuire?

«Non è chiaro con quale criterio il consiglio stabilisca la quota da attribuire agli iscritti. A fronte di circa 185,6 milioni dovuti agli iscritti, sono stati distribuiti 622 mila euro di avanzo: circa 34 centesimi ogni 100 euro. Gli investimenti hanno reso 3,2 milioni e circa la metà è servita a coprire i costi. Chiediamo che il Fondo renda pubblico il dettaglio di costi, imposte e accantonamenti, visto che ripete di non avere nulla da nascondere».

AIAC Service gestisce e commercia i diritti di immagine dei calciatori.

«A quanto ci risulta, i proventi servono a finanziare l’associazione. Chi presta nome e volto ha diritto di sapere quanto vale la propria immagine e dove finisce il ricavato».

Come si spiega gli 800 mila euro di spese legali in crescita del 22%? Sono aumentati i contenziosi?

«Non possono dire sia colpa nostra, è riferito al precedente esercizio. Colpisce però la proporzione: un’associazione che ha 250 mila euro l’anno di risorse derivate da iscrizioni, spende questa cifra astronomica. Se l’AIC fosse alimentata solo dalle quote avrebbe vita per 41 giorni».

Perché la Figc non ha mai fatto nulla nel corso degli anni per fare chiarezza sulla questione?

«Credo ci sia stata un pizzico di superficialità in passato, oggi c’è l’occasione per fare chiarezza».

Vogliamo indagare?