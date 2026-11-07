La Calabria prepara i futuri professionisti del mondo dello sport. Unical presenta il nuovo Master di 2° livello in Management e diritto dello sport

L'Università della Calabria apre per la prima volta, nell'anno accademico 2026-27, un percorso formativo riservato ai futuri professionisti dello sport: un Master di 2° livello in Management e diritto dello sport. La presentazione avverrà venerdì 6 novembre alle ore 15, presso l’Aula Sorrentino (Cubo 3B - Piano Terra) del Campus di Arcavacata. L’incontro rappresenterà un importante momento di approfondimento rivolto a laureati, professionisti, operatori del settore sportivo e a quanti siano interessati a sviluppare competenze specialistiche per operare all’interno di club, federazioni, leghe, imprese e organizzazioni sportive. Lo sport si conferma un settore in costante crescita e richiede competenze e specializzazioni sempre più elevate, sia nell'ambito del diritto sia in quello del management: con questo Master Unical accoglie entrambe le istanze.

Unical è tra le istituzioni italiane più sensibili al tema sportivo, come attesta il programma di carriera duale studente-atleta, che coinvolge attualmente 65 studenti. Ad aprire i lavori saranno il Magnifico Rettore dell’Università della Calabria e il Prof. Guido, Delegato del Rettore allo Sport. Interverranno inoltre componenti del Comitato Scientifico del Master, il cui direttore scientifico è il Prof. Avv. Giulio Nicola Nardo.

Il Master si rivolge a chi è interessato a diventare manager e dirigente sportivo; consulente legale e aziendale; responsabile dei contratti e degli affari legali; operatore di federazioni e leghe; consulente in sport business, sponsorship e comunicazione; professionista della governance, della compliance e della tutela.

Il Master è patrocinato dal Coni, Comitato regionale di Calabria, e dall'Aias, Associazione italiana avvocati dello sport. La scadenza delle iscrizioni è il 30 novembre. Il corso per 35 posti (1500 ore, 60 crediti formativi, 6 moduli), si svolgerà da gennaio a settembre 2027, con docenti altamente qualificati e con una didattica multidisciplinare, basata anche su laboratori, casi di studio fattuali e testimonianze dirette.

I requisiti di accesso sono la laurea specialistica/magistrale e equipollenti.