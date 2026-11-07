Fienga “professore” a Harvard: dalla Roma all’Al Nassr di Ronaldo, il racconto della sua esperienza
Guido Fienga, ex CEO della Roma e dell'Al Nassr, attuale advisor PIF sport, è stato ospite a Boston della Harvard Business School. Fienga è stato “professore” per un giorno per parlare di valore negli investimenti nello sport.
L'esperienza e le competenze di Fienga al servizio della Harvard Businnes School: di cosa ha parlato
Fienga si è soffermato sulla creazione del valore per quanto riguarda club di calcio in differenti paesi (come l'AS Roma e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo) passando per le franchigie di basket in Eurolega (Dubai Basketball) fino ad arrivare all'analisi relativa alla creazione di nuove competizioni internazionali (Beachvolley World Series). Un "professore" d'eccezione che ha condiviso i dettagli delle sua grande esperienza.
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