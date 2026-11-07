Lo sconvolgente racconto di Alessandro Matri: "Dopo il Milan ero depresso e ipocondriaco, pensavo di avere la Sla. Così ne sono uscito"

Alessandro Matri si sta rivelando come uno dei personaggi migliori di questa edizione di Ballando con le Stelle . Non solo per come balla e come si pone, ma anche per quello che racconta. La rivelazione di questa sera, arrivata dopo la mezzanotte, è sconvolgente nella sua semplicità: nessuno è un supereroe. Neppure un calciatore di Serie A fidanzato con una velina. Quanta retorica, a volte. E quanta onestà nel racconto di Matri prima della sua rumba. Eccolo: "Dopo la famiglia il calcio è stato l'amore più grande della mia vita. Ho iniziato al Milan, poi sono diventato professionista e sono andato a Cagliari. Dopo c'è stata la Juve e quando i dirigenti della Juve mi hanno detto che non facevo più parte dei piani questo amore si è sgretolato. Hanno fatto altre scelte, l'addio è stato doloroso, ma c'era la possiibilità di un nuovo inizio, ancora al Milan". Lì, però, cambia tutto.

Matri: "Quando pensavo di essere malato"

Dice ancora l'ex attaccante, compagno di Federica Nargi e papà di Sofia e Beatrice, che ha smesso sei anni fa: "Non ho retto aspettative e pressioni. Poi il patatrac: quando si ama tanto ci può essere il crollo. Ho iniziato a viverla male, povera Federica, mi chiudevo in casa. Quello che succedeva per me era come un lutto, mi sentivo come un peso, avevo voglia di dimostrare sempre. È stato un alvario calcistico, ogni sei mesi cambiavo casa, perdendo autostima sono diventato vulnerabile. E sono caduto in un percorso di depressione da ipocrondria: pensavo di avere qualcosa di brutto come la SLA o sclerosi multipla. Un calciatore si sente un supereroe per la gente, ma non è così. Io pensavo di essere depresso, ipocondriaco, lo sapevo, allora ho avuto la prontezza di dirlo a Federica e ai miei genitori. "Ho paura di aver qualcosa", ho ammesso. E dicendolo a loro mi sono sentito accudito e protetto. Sono guarito andando in analisi, sto sempre meglio, ora ho qualche paura, faccio esami ogni sei mesi, ogni tanto risonanza alla cervicale, anche la nascita delle mie bambine mi ha aiutato. Io vivo di ricordi, sono fiero e contento di tutto il mio percorso", ha concluso Matri con il sorriso. Ed è stato bello così.

Matri: "Mi vergognavo"

Dopo il ballo Matri, parlando con la giuria, ha voluto chiarire: "Non c'era ostilità da parte di allenatori e dirigenti, ero io che mi vergognavo a parlarne e invece bisogna farlo". È, forse, l'unico modo per uscirne davvero. E il messaggio lanciato da un personaggio così popolare, forse, può essere d'aiuto a chi oggi si sente solo e senza via d'uscita.