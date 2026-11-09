Totti e la voce sulla nuova vita al Fenerbahçe: dallo scalo in Turchia al viaggio in Kuwait, tutta la veritá

È bastato che il nome di Francesco Totti venisse accostato a quello del Fenerbahçe per accendere sul web l'entusiasmo dei tifosi del turchi e per scatenare il tam tam sui mezzi d'informazione. È bastato attendere, per incassare la secca smentita del club e per chiarire le ragioni dello sbarco ad Istanbul dell'ex leggenda della Roma.