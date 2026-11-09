Totti e la voce sulla nuova vita al Fenerbahçe: dallo scalo in Turchia al viaggio in Kuwait, tutta la veritá
È bastato che il nome di Francesco Totti venisse accostato a quello del Fenerbahçe per accendere sul web l'entusiasmo dei tifosi del turchi e per scatenare il tam tam sui mezzi d'informazione. È bastato attendere, per incassare la secca smentita del club e per chiarire le ragioni dello sbarco ad Istanbul dell'ex leggenda della Roma.
"Totti mente calcistica del Fenerbahçe"
"Il cervello calcistico del Fenerbahçe", così, al netto delle traduzioni, aveva titolato questa mattina il quotidiano turco Sözcü, introducendo un articolo che annunciava il possibile inserimento della "leggenda della Roma e del calcio italiano" nei quadri dirigenziali del club.
"Francesco Totti è arrivato ieri a Istanbul, accolto dai dirigenti del Fenerbahçe. Secondo alcune indiscrezioni ricoprirà il ruolo di consulente calcistico. Il presidente Aziz Yldirim dovrebbe infatti attuare un profondo rinnovamento durante la pausa per le nazionali e la finestra di mercato di metà stagione".
Questa la notizia pubblicata e corredata dal curriculum post calcistico dell'ex capitano giallorosso, che pareva non lasciar spazio a dubbi, fino alla presa di posizione del Fenerbahçe, che con un comunicato ufficiale ha smentito categoricamente l'ipotesi.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS