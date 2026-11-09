Totti come Indiana Jones e Spalletti con "misterioso segreto": il nuovo spot tv è esilarante

Francesco Totti e Luciano Spalletti di nuovo insieme. La bandiera della Roma e l'allenatore della Juventus sono di nuovo protagonisti dello spot di Amaro Montenegro. Dopo il duello in salsa western rappresentato nel primo episodio, andato in onda circa un anno fa, la saga prosegue con una avventura tra mistero, suspense e ironia, ambientata nella tenuta di Spalletti a Montaione, in Toscana.

Totti e Spalletti di nuovo insieme: lo spot per Amaro Montenegro

Dopo essersi ritrovati, in seguito alla burrascosa rottura durante le ultime stagioni della carriera di Totti, i due tornano a condividere momenti di complicità, tra battute e provocazioni. L'episodio ha inizio con un invito dopo cena a casa di Spalletti che si tramuta per Totti in una missione: l'ex numero 10 dovrà seguire le sue indicazioni in videochiamata e superare una serie di prove disseminate lungo il percorso. Tra ostacoli e momenti ironici, Francesco arriva infine alla destinazione segreta: un bar costruito su un albero, dove ad aspettarlo c’è Luciano. La missione diventa così l’occasione per ritrovarsi e brindare.

"Di spot in spot ci sitiamo ritrovando". Sarà in onda dall'8 novembre

“Di spot in spot direi che ci stiamo ritrovando. Mi sono divertito, e ho notato che al mister piace ancora vedermi faticare” ha dichiarato Francesco Totti riguardo il nuovo episodio. Spalletti ha aggiunto: “Per girare lo spot ho invitato Francesco a casa mia; un’occasione in più per riparlare delle nostre storie, di calcio e soprattutto di vita vera. È stato bello ritrovarsi non solo sul set ma anche a tavola insieme a tanti amici”. Lo spot andrà in onda dall'8 novembre.