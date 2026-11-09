Figc, altro caso: Galliani fa ricorso contro la commissione voluta da Malagò

Adriano Galliani ha fatto ricorso al tribunale federale contro la commissione di verifica delle candidature voluta dal commissario Malagò, istituita lo scorso 2 novembre e coordinata dal generale Parrinello. L'organismo che l'attuale numero uno della Figc ha preteso per garantire la regolarità delle elezioni (in programma il 14 dicembre) finisce così nel tritacarne delle polemiche che da mesi stanno accompagnando il calcio italiano. Prima ancora che prenda forma la contesa alle urne, uno dei due sfidanti è dunque già passato alle vie legali, in uno step che probabilmente sarà propedeutico a un ulteriore ricorso avverso la candidatura stessa di Malagò. Che, dal canto suo, si sente sereno (oltre che sotto attacco, per l'ennesima volta) e conta di superare anche questo nuovo ostacolo dopo quelli legati al pantouflage (mai dimostrato) e al commissariamento.