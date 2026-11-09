Figc, altro caso: Galliani fa ricorso contro la commissione voluta da Malagò
Adriano Galliani ha fatto ricorso al tribunale federale contro la commissione di verifica delle candidature voluta dal commissario Malagò, istituita lo scorso 2 novembre e coordinata dal generale Parrinello. L'organismo che l'attuale numero uno della Figc ha preteso per garantire la regolarità delle elezioni (in programma il 14 dicembre) finisce così nel tritacarne delle polemiche che da mesi stanno accompagnando il calcio italiano. Prima ancora che prenda forma la contesa alle urne, uno dei due sfidanti è dunque già passato alle vie legali, in uno step che probabilmente sarà propedeutico a un ulteriore ricorso avverso la candidatura stessa di Malagò. Che, dal canto suo, si sente sereno (oltre che sotto attacco, per l'ennesima volta) e conta di superare anche questo nuovo ostacolo dopo quelli legati al pantouflage (mai dimostrato) e al commissariamento.
Il caso del Genoa
Il motivo del reclamo di oggi del senatore Galliani verte appunto sulle competenze della nuova commissione, anche in relazione al fatto che il Genoa ha firmato prima per Galliani (candidato da Assocalciatori e Assoallenatori) tramite l'ad Blazquez e poi per Malagò, ma con pec di revoca e diffida ad opera del proprietario Sucu. Il secondo documento del Grifone di fatto cancella il primo e lo rende inefficace, anche se la questione si è già trasformata in un nuovo fronte, oltre che in materia per avvocati.
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