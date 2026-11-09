Si chiude dopo 38 partite l'esperienza di Hossam Hassan sulla panchina dell' Egitto . La federazione ha deciso d i sollevare dall'incarico il commissario tecnico e il suo staff , motivando la scelta con le ripercussioni che le recenti vicende personali dell'allenatore avrebbero avuto sull'immagine e sulla stabilità della nazionale . Al suo posto è stato nominato Ali Maher .

L'Egitto esonera il ct Hassan per controversie private: centrano le due ex mogli dell'allenatore

Al centro della vicenda ci sono alcune controversie legate alla vita privata di Hassan, finite sotto i riflettori della stampa egiziana negli ultimi mesi. Già ad agosto, dopo il Mondiale in cui la nazionale africana era arrivata fino agli ottavi per poi essere eliminata dall'Argentina, erano circolate notizie su un presunto alterco tra due donne, indicate come le mogli del tecnico, all'interno di un locale situato in un hotel di lusso a Marina El Alamein. Secondo le ricostruzioni, Hassan sarebbe intervenuto per riportare la calma, accusando poi un malore e perdendo i sensi. Una versione contestata dal suo legale, che aveva negato qualsiasi problema di salute. Successivamente era emersa anche la notizia della separazione dalla prima moglie.

Danni all'immagine pubblica e alla serenità della nazionale

Le polemiche sono proseguite nelle ultime settimane. Il Consiglio Supremo per la Regolamentazione dei Media egiziano ha infatti disposto il divieto per Hassan di apparire sulle piattaforme mediatiche, nell'ambito di un provvedimento collegato alla diffusione di contenuti riguardanti la sua sfera familiare. Un episodio che ha ulteriormente alimentato le tensioni e che, secondo le ricostruzioni, avrebbe contribuito alla decisione della federazione. Nel comunicato ufficiale, l'organismo ha fatto riferimento alle conseguenze degli eventi recenti sull'immagine pubblica e sulla serenità della selezione.