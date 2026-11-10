Sarah Felberbaum: "Dopo la morte di mio padre non riuscivo ad alzarmi". E sul matrimonio con De Rossi...

Dal lutto per la scomparsa del padre alla rinascita; dalla depressione, al rapporto con Daniele De Rossi. Sara Felberbaum si confessa. In una lunga intervista a Vanity Fair l'attrice racconta i problemi affrontati dopo la scomparsa del genitore: "Dopo la morte di mio padre sono ricaduta nella depressione. La mattina facevo fatica ad alzarmi dal letto. Ne sto uscendo adesso. Mi infastidivano la lentezza mentale e una certa apatia che mi avevano assalita. Però ho capito che dovevo rispettare i miei tempi e avere pazienza. Ogni giorno adesso mi sento un po’ più viva e un po’ più lontana dal buco nero. La mattina mi sveglio in modo diverso. Mi sono data tempo e sono stata gentile con me stessa".

La depressione dopo il lutto

Il rapporto col padre era stretto e intenso: "Mi confrontavo spesso con lui. Eravamo molto simili. Voleva che cenassimo tutti insieme ogni sera e che ci raccontassimo com’era andata la giornata. Insieme a mia madre, ha creato un ambiente familiare in cui comunicare era naturale. Potevamo parlare apertamente di tutto. Vorrei tornare indietro sapendo che quelli sarebbero stati gli ultimi giorni con lui, per guardarlo di più negli occhi ". Sara Felberbaum parla del rapporto con i figli e del ruolo che hanno svolto in quel periodo complicato. "A loro raccontavo che ero triste perché il nonno non c’era più. Lo dico perché voglio che anche loro si sentano liberi di fare lo stesso con me. Per me è fondamentale che possano esprimere quello che provano, anche quando non sanno spiegare che cosa stia succedendo".

Il rapporto con De Rossi

L'attrice parla poi del rapporto con Daniele De Rossi. "Venivo da relazioni molto più complicate, in cui bisognava recitare una parte. Con lui, invece, mi sono trovata per la prima volta davanti a una persona che mi rispettava, accettava i miei limiti in quel momento ed era presente". Il rapporto con: "Parliamo tanto, anche ora che lui vive stabilmente a Genova per lavoro, mentre noi siamo rimasti a Roma. Ci scriviamo continuamente. 'Ti amo', 'Come stai?', 'Che cosa fai?', oppure ci mandiamo delle foto". L'ex capitano della Roma, la prende in giro, accusandola di essere gelosa. "Ogni tanto mi innervosisco -- ma non è gelosia (ride)! Mi dà fastidio la mancanza di rispetto. Per esempio, se siamo in un locale, mi allontano un attimo e una ragazza approfitta di quel momento per avvicinarsi a lui, la cosa mi infastidisce. Lui mi prende in giro e dice che sono gelosa, ma io non la definirei così".