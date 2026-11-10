Galliani non molla: ricorso al Tribunale federale nazionale. La Figc si costituirà in giudizio 

Altri scossoni nel mondo del calcio. Adriano Galliani , in qualità di candidato in quota Aic e Aiac, ha presentato ricorso presso il Tribunale federale nazionale della Federcalcio contro la costituzione della Commissione composta dal Gen. B. Vincenzo Parrinello e dai componenti Antonio Di Sebastiano e Ilaria Gioia, incaricata di verificare le candidature alle prossime elezioni della Figc in programma il 14 dicembre. Secondo quanto apprende LaPresse , la Figc si costituirà in giudizio presso lo stesso Tfn per tutelare la propria posizione. La decisione dovrebbe essere adottata d'urgenza, con la pronuncia del Tfn attesa non oltre venerdì 13 novembre, visto che sabato scadrà il termine per depositare le candidature.

Il ricorso di Galliani

Al centro del ricorso, ci sarebbe il caso della doppia firma del Genoa, che stando alla parte ricorrente, quindi a Galliani, andrebbe annullata portando così le firme della Serie A a 10 e quindi facendo decadere la candidabilità di Giovanni Malagò. Al Tfn viene contestata inoltre l'opportunità di nominare una commissione di verifica da parte del commissario Malagò a sua volta candidato alla corsa alla presidenza. Dal canto suo, fonti federali fanno sapere che la commissione è nata per fornire soltanto un supporto tecnico nella fase dell'istruttoria, ma non si sostituirà al segretario generale e non condizionerà in alcun modo lo svolgimento e l'esito.