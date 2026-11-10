Tutte le decisioni dei giudici sportivi per Serie A e Serie B
Il giudice sportivo di Serie A ha deciso: due i giocatori fermati per un turno dopo l'ultima giornata di campionato. Si tratta di Bracaglia (Frosinone), Ndiaye (Parma). Tra i tecnici, un turno a Juric (Monza), Ianni (Atalanta), Scarpi (Genoa), Batista Ferro Dos Sa (Milan). Tra i medici, un turno a Mazzoni (Milan). Ammende a Como (10.000 euro), Fiorentina, Juventus (5.000 euro), Genoa (4.000 euro), Lazio (3.000 euro).
Gli squalificati di Serie B
Sono due, entrambi per un turno, i calciatori fermati dal giudice sportivo in serie B dopo le gare dell'ultimo turno. Si tratta di Tiritiello (Virtus Entella) e Vasic (Suditrol). Una giornata anche per l'allenatore della Virtus Entella Andrea Chiappella, Della Bartolomea (Carrarese), Greco (Mantova), Padovano (Padova). Tra i dirigenti, due turni per Calistri (Empoli), una per Gerbo (Sudtirol), Giunti (Empoli), Roman (Padova). Tra i preparatori atletici, un turno a Taparelli (Pisa). Tra le società , multe per Avellino, Benevento (4.000 euro), Sampdoria (3.000 euro), Catanzaro, Vicenza (2.000 euro).
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