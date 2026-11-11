Il calcio perde 1,5 miliardi, l'aumento delle partite non aiuta: le prospettive future nel report di Marte

Il calcio brucia soldi per combustione naturale. Del resto, le perdite aggregate sembrano qualcosa di insito e strutturale in un sistema che produce talenti allo stesso ritmo dei debiti : quelle dei primi cinque campionati risultano pari a 1,5 miliardi. Solamente il 38% dei club di prima divisione in Europa è in utile. Eppure questo mondo sta comunque in piedi, soprattutto grazie alla domanda (crescente) del pubblico. È la tesi di Marte Group , azienda che opera nella consulenza strategica e nella trasformazione digitale, esplicitata nel report "Football business outlook" di analisi sull’industria dell’intrattenimento più amata dalle persone. In discussione, semmai, c'è la capacità delle organizzazioni calcistiche di trasformare questa richiesta dei fan in flussi di cassa duraturi, prevedibili e finanziabili, che siano inoltre sostenibili nei costi anche quando i risultati non arrivano. L’altra faccia della medaglia racconta i 40,2 miliardi di ricavi generati dal football europeo , una miniera d’oro che attrae continuamente investitori. Se solo le società riuscissero ad approdondire nuove linee di ricavo come le partnership commerciali, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e gli investimenti in infrastrutture aperte tutto l’anno, allora davvero si creerebbe un ecosistema in grado di andare oltre la vendita dei diritti tv e il botteghino, le strade più battute e trafficate.

Le multiproprietà

Sembra un paradosso, eppure questa visione ad ampio raggio è perseguita soprattutto dalle realtà che l’Uefa, norme alla mano, considererebbe in parte “fuorilegge”. Sono le cosiddette multiproprietà, quasi tutte a stelle e strisce. Dieci anni fa le società all’interno di galassie più ampie e strutturate erano meno di 60 e alla fine del 2025 questo numero è arrivato a 345. Il 16% dei club di prima divisione ha almeno un legame di partecipazione incrociata, secondo i dati in possesso di Marte. In paesi come Belgio, Danimarca, Portogallo, Scozia e Svizzera oltre un terzo dei club di prima divisione fa parte di una rete e circa 50 gruppi hanno origine negli Stati Uniti. Solo nell’ultimo anno 29 società hanno cambiato proprietario e un terzo degli imprenditori che hanno messe un piede nel calcio sono, per l’appunto, nordamericani. In Italia hanno tale origine 10 proprietari su 20.

I tifosi anonimi

Tramite la testimonianza di esperti e addetti ai lavori, lo studio arriva a considerare che la maggior parte dei tifosi resti anonima per i club. «È uno dei maggiori asset del settore non ancora valorizzati», si legge. Secondo Luis Ureta di Sportian «il 60% dei tifosi di molti club nel mondo non è identificato». Immaginate il potenziale che deriva da questa conoscenza in termini di impatto commerciale. Per Jenna Trabulus di Captain Ventures «Il 76% dei tifosi resta anonimo». Questi fan esultano, creano, seguono e consumano, ma il loro comportamento resta invisibile. Uno dei club che in Europa ha lavorato meglio sull’identità è il Siviglia, che dopo otto anni di lavoro ha 500 mila utenti registrati nel proprio database, il 24% dei quali dall’estero. Marte ha citato la F1 come punto di riferimento: dal cambio di proprietà del 2018, la base di appassionati è cresciuta del 63%, il seguito social è decuplicato e i partner sono passati da 10–12 a circa 30–32. Attrarre simpatie dall’estero è un’altra soluzione: i tifosi internazionali (turisti) generano in media il 30% di ricavi in più di quelli locali.