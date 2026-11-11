Federico Dolci, l'intervista: "Ecosistema per creare nuovi ricavi"

«Il giocatore è un asset imprevedibile, ecco perché la dimensione del business è fondamentale». A ribadirlo è Federico Dolci , ad di Marte e curatore del report “Football Business Outlook”.

«Le nuove linee di ricavo, gli aspetti aziendali, le partnership commerciali, l’intelligenza artificiale, le infrastrutture: tutto contribuisce a rendere il calcio un ecosistema che va oltre la vendita dei diritti tv e i ricavi della biglietteria. Il risultato non è sempre una conseguenza del lavorare bene, ma nelle aziende strutturate è più facile che arrivino i risultati».



Le multiproprietà hanno davvero ragione di esistere? L’Uefa le osteggia.

«A livello teorico hanno molto senso perché potenziano dei servizi e li centralizzano. Dall’amministrazione al brand; rendono quegli ecosistemi floridi. Ogni squadra ha più asset e se metti a fattor comune gli elementi moltiplichi il valore. Poi è chiaro che bisogna chiedersi quali siano i confini. Pensate al Palermo: ha beneficiato parecchio delle competenze del City Group».

È vero che i club non conoscono i propri fan?

«Si perdono incredibili opportunità di creare valore. Poi c’è il grande tema di come legare il calcio al turismo. A Pisa ci sono 5 milioni di visitatori l’anno. Quanti vanno a vedere la partita? Penso poi a Firenze, a Roma, al Sud. A Como stanno creando una “football destination”. Se sei a Liverpool che fai, non vai ad Anfield?».



La Premier ha 8 volte i ricavi della A. Il gap si colmerà mai?

«La Premier è un mercato ricco perché ha costruito un prodotto. Dovremmo chiederci qual è il prodotto che stiamo vendendo. Bisogna smettere di vedere il calcio come la messa della domenica e cogliere l’occasione che ci dà la tecnologia per trasformare i club in imprese attive tutto l’anno e il calcio come motore di attrazione per i territori».