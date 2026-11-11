Leonardo Pavoletti, l'intervista: "Ora c'è la famiglia. E con Gasperini anni favolosi"

«Le botte? Poche. Koulibaly in allenamento a Napoli , Chiellini in campionato: un derby tra livornesi. Non gli ho mai fatto gol, complice un miracolo di Szczesny su una mia girata di testa». Lo sguardo riannoda i fili, le emozioni dei ragazzini al debutto, la serenità di chi ha valori. Leonardo Pavoletti , 38 anni al 26 novembre, ha appeso “le scarpe a qualche tipo di muro” , per dirla con Francesco De Gregori. Ma si è dato tempo fino a gennaio. Intanto, nell’agenda che conta ci sono Giorgio, Brando ed Emma Luna, giunta da pochi mesi. Su tutti regna Elisa, moglie e mamma. Leo gioca d’anticipo: «Pannolini da cambiare? Mi sto allenando». Nell’agenda di scorta c’è Coverciano con il corso da direttore sportivo e il laboratorio-palestra Prolab: «Al corso gli interventi di Paratici e Ausilio sono stati interessanti. Mentre di Prolab sono fiero: figure, metodi e innovazioni tecnologiche per sportivi, amatori e professionisti». Pavoloso, dal record europeo del 2018 con nove gol di testa su undici, meglio di Benzema, Dzeko, Icardi e Lewandowski, all’imprenditoria: «Un primo passo, senza troppi voli». Jeans e felpa, barba curata, caffè ristretto con mezza d’acqua frizzante, smartphone silenziato. Il profumo dell’erba, arbitri, marcature e corner che svaniscono. « Staccare non è facile. Ma ho altri obiettivi, con al fianco una famiglia speciale ». Giocare all’estero è una possibilità? «Ho avuto qualche proposta, ma penso ai miei figli, magari all’Australia o ai paesi arabi. Ora, il podio è chiaro: famiglia, Coverciano, Prolab. A gennaio vedremo».



Ripartiamo dalla foto al campionato?

«L’Inter, ha perso il derby ma ha rosa, ambizioni e struttura per il titolo. Le sorprese negative sono Udinese, Sassuolo e Fiorentina. In meglio, il Frosinone».



Chi insidia i nerazzurri?

«Chivu ha i più forti per distacco, Roma e Lazio sono divertenti e concrete. C’è ancora tanto da giocare».



Gasperini e Gattuso, qual è la sintesi?

«Tosti, preparati, competitivi. Esprimono un buon calcio e guidano squadre che non molleranno».



Gasp, il forgia centravanti: Borriello, Milito, Pavoletti, Zapata, Malen. Commenti?

«Due anni favolosi al Genoa. Il mister costruisce gioco e punta a finalizzare. Poi, servono testa, piedi e senso del gol».



Il Frosinone cade a Cagliari. Come l’ha vista?

«Con la rabbia e la voglia dei miei ex compagni. Venivano da quattro ko e con la Lazio poteva finire meglio. Caprile, Deiola, Obert e gli altri hanno mostrato carattere».

Qual è il futuro della squadra di Pisacane?

«La salvezza. Ma te le giochi con umiltà e lavoro e vedi cosa dirà la classifica».



Napoli, storia che non le scalda il cuore?

«No, ambiente e città fantastica. Anche io al posto di Sarri mi sarei lasciato in panca e avrei fatto giocare Mertens. Ma l’esperienza è stata fondamentale per farmi diventare la punta che ha fatto bene a Cagliari. A Napoli sono cresciuto».

Il passato. Il presente con Allegri non vira al meglio.

«Max balla ma la squadra c’è. Recuperati gli infortunati, riavrà l’alchimia giusta. Forse, manca qualcosa nello spogliatoio».



Qual è il suo messaggio top?

«Se non puoi vincere, pareggiala. La frase è di Claudio Ranieri. Mi è sempre piaciuta».



Da capitano del Cagliari, lei l’ha dissuaso dal dimettersi dopo il ko in casa con la Lazio. Com’è andata?

«Non ero solo, senza il mister saremo retrocessi. È stato fondamentale per ricompattarci e meritare di stare in A».



Malagò, con Mancini e Zola, ha chiamato sir Claudio a soccorrere il pallone tricolore. Sensazioni?

«Ottime scelte, Ranieri è carisma e competenza. Ci sono i giovani, serve tempo. Ma il nostro calcio non è quello che vede da casa per la terza volta i Mondiali».



Pallone d’oro a Kane: d’accordo?

«Fortissimo, riscatta i numeri 9. Però l’avrei dato a Mbappé».

Domanda originale: il gol al Bari cosa suscita?

(ride). «Ranieri voleva che lo 0-0 andasse fino in fondo per poi inserirmi. Mi scaldavo, non mi chiamava, ero seccato. Molto. Sono entrato a un minuto dalla fine, Zappa ha crossato ed è nato un pezzo di storia dello sport che nessuno scorda».



Leo, com’è la storia del suo tifoso sul web?

«Appena si è detto del mio ritiro, ho ricevuto una mail da un ragazzo di Cagliari. Mi ha parlato di un rapporto difficile con il padre che, dopo il mio gol al San Nicola, ha pianto e per la prima volta lo ha abbracciato»