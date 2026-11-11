Una tragedia ha colpito il calcio francese . Wanis Honsor , giovane difensore del Saint-Denis , è morto a soli 22 anni dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre si allenava con la propria squadra.

Tragedia in Francia: calciatore muore a 22 anni durante un allenamento

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. La notizia ha suscitato profondo cordoglio anche nel Rouen, società nella quale Honsor aveva mosso i primi passi della sua carriera.

Il cordoglio del Rouen

Il club ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sui propri canali social: "Il FC Rouen 1899 ha appreso questa mattina con grande tristezza la morte improvvisa di Wanis Honsor, vittima di un arresto cardiaco durante un allenamento con il suo club del Saint-Denis FC. Formato nel club e dopo aver indossato la maglia rossa in diverse categorie giovanili e poi in riserva, Wanis aveva partecipato a tre incontri con la prima squadra durante la stagione 2023/2024, segnando un gol allo stadio Diochon. L'FC Rouen 1899 porge le sue sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari.