Non c’è pace per la Figc: faide, scontri e ricorsi. Un caos chiamato calcio

Duecentoventicinque giorni dopo la drammatica notte di Zenica, nella testa dell’appassionato frulla sempre la stessa - irrisolta, eppur semplice - domanda: ma chi si sta occupando del nostro calcio sgangherato? Una questione che ne trascina dietro altre: chi si preoccupa di rilanciare i vivai depauperati di talento, oggi più una gabbia che un trampolino di lancio per i giovani? Chi rende competitivi i nostri club in Europa? Chi risolve l’annosa questione della sostenibilità, vista la montagna di debiti che sovrasta i bilanci e gli stipendi che in media sfiorano il 70% del fatturato? E poi, la rivoluzione degli stadi reggerà oltre Euro 2032? Dal 31 marzo, cioè dalla sera in cui per la terza volta la Nazionale è stata sbattuta fuori dal Mondiale ancor prima di metterci piede, una crisi istituzionale senza fine ha assorbito tutto, pure le potenziali soluzioni. Tra elezioni da preparare e trappole da schivare, chi ha guidato la federazione ha avuto giusto il tempo per cercare di non farsi travolgere. Persino la nuova ondata d’azzurro sulla quale sta surfando con abilità il Mancio rischia di passare in secondo piano.

I casi interni

L’uomo della strada, frastornato, si chiede tante cose. In primis si interroga sul reale motivo per cui la politica sia così interessata al pallone, al punto da chiedere a gran voce prima le dimissioni di Gravina - restano agli atti le dichiarazioni di esponenti dei partiti e di governo - e poi l’incandidabilità di Malagò tramite il cosiddetto “pantouflage” (divieto di porte girevoli, questione sollevata da un senatore della Lega di Salvini e smontata dall’Anticorruzione), mentre tenta di portare avanti un piano di riforma del calcio attraverso le forze parlamentari. Nel frattempo, la benzina è alle stelle, il costo della vita sta diventando insostenibile per gran parte della popolazione e la tensione sociale è talmente alta che seimila scuole in tutta Italia ieri sono state evacuate per un allarme bomba. Ma torniamo al calcio. Il presidente eletto col 98,5% dei voti ha fatto un passo indietro e, mentre molti gli chiedevano di restare, era già pronto Malagò, il candidato tirato giù dal monte Olimpico (del Cio) da Serie A, Assocalciatori e Assoallenatori, dentro un patto che Abete della Lega Dilettanti ha considerato «una fuga in avanti». Quattro mesi dopo, Marotta, Percassi, Calcagno e Ulivieri hanno cambiato idea accusando Malagò di non aver rispettato i patti (sul segretario generale e non solo); così hanno virato sul senatore Galliani, 82 anni, un signore del calcio che in questa fase della sua vita è inevitabilmente legato, per il suo ruolo istituzionale, a quell’area politica che sta cercando di aumentare la propria sfera di influenza sul calcio. Come se non bastasse, il tifoso è venuto a sapere che l’AIC ha una gatta da pelare che si chiama fondo di fine carriera, che gli allenatori devono gestire qualche spaccatura interna e che gli arbitri, nonostante abbiano appena eletto un presidente dopo anni di bufere, già rischiano di ripiombare nel caos per l’ennesimo ricorso.

Il mal di testa

Di cose ne sono successe in questi sette mesi e mezzo. Ne citiamo altre: il caso Pirlo legato all’agenzia di scommesse russa, le dimissioni lampo di Maldini e Leonardo, le polemiche tra la Figc e il Coni per la scelta di Bianchedi capodelegazione, il terremoto del tesseramento che ha portato a commissariare la federazione... scegliendo come commissario lo stesso presidente commissariato (questa non è facile, lo ammettiamo) perché andare ai voti in Giunta avrebbe forse spaccato la Giunta. A violazioni («gravi») certificate, il risultato è stato tornare comunque al punto di partenza, cioè alle elezioni, con un milioncino di euro speso qua e là tra pareri legali e organizzazione dell’assemblea. «Quanti campi avremmo fatto in periferia con quei soldi?», si chiede ancora l’uomo della strada. Già questo basterebbe a far venire il mal di testa al tifoso, la cui preoccupazione principale sarebbe - in teoria - il destino della maglia azzurra. Ma non è finita qui. Galliani ha contestato la commissione istituita da Malagò per valutare le candidature, presentando un ricorso al tribunale federale che verrà discusso domattina. Se un alieno si calasse all’improvviso sul nostro pianeta, si convincerebbe in un lampo che la Nazionale sia allo sbando. E invece no. Perché Mancini la sua rivoluzione tecnica la sta portando avanti, dando un gioco piacevole alla squadra e inserendo tanti giovani, fino a convincerci che con la Francia - tutto sommato - avremmo delle chance. In questi 225 giorni il calcio non ha fatto altro che arrovellarsi sulle proprie tensioni. Per fortuna, stasera si gioca.