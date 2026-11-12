Kluivert e il retroscena su Malen che ha fatto impazzire l'Olanda: "Dopo il rigore sbagliato..."

Da un paio di giorni sono diventate virali in Olanda le parole di Justin Kluivert che, in un intervista a"Ad" ha rivelato come, dopo il rigore sbagliato nei sedicesimi del Mondiale, che ha contribuito all'eliminazione della sua nazionale , delle tante parole che gli sono state dette solo quelle di Donyell Malen hanno avuto un peso per lui. Il ricordo è quello del rigore sbagliato in Messico, con il pallone finito sul palo e la delusione diventata ancora più pesante per le reazioni ricevute, comprese quelle di matrice razzista. In tanti avevano invitato il calciatore a non pensarci più, a lasciarsi alle spalle quell'episodio. Ma il messaggio di Malen ha avuto un significato particolare. "Donyell mi disse: pensa al prossimo. Bisogna andare avanti. Ed è così. E nel frattempo ho già segnato di nuovo su rigore", ha raccontato Kluivert.

La lezione di Malen

Un consiglio che nasconde anche una lezione di calcio e di vita: non permettere a un errore di definire tutto quello che sei. Kluivert, del resto, non rinnega quella conclusione. "Quando hai toccato a malapena la palla, è difficile tirare un rigore del genere. Ma comunque lo rifarei. Ho fatto quasi tutto bene, quindi il fatto che abbia colpito il palo è stato incredibile". Poi la consapevolezza, maturata anche grazie alle parole dell'amico: "Ma come ha detto Donyell, anche questo fa parte del calcio. Mi ha aiutato". Queste parole, arrivate in un periodo in cui l'Olanda si sta ricostruendo con Xavi, hanno avuto ampia eco tra i tifosi olandesi perché, tra le varie cose che sono state imputate alla nazionale in passato, c'era proprio quella di non essere un gruppo coeso. Kluivert ha dimostrato che non è così.