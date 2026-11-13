De Bruyne segna e prende una pillola: "Non mi sentivo molto bene". Fastidio anche alla caviglia, poi la risposta sul Psv

INVIATA A MILANO - È già tempo di pensare a Belgio-Italia, in programma domenica sera a Bruxelles. Gli Azzurri partiranno sabato da Milano, il Belgio è pronto ad ospitare Donnarumma e compagni al Re Baldovino. Intanto, il Belgio ha battuto la Turchia con le reti di De Bruyne e de Ketelaere. È proprio la stella del Napoli il protagonista del post partita. D'altronde si sa: Kevin De Bruyne ha un modo tutto suo di raccontare le partite. Pure quando segna, anche quando contribuisce a una vittoria che può cambiare il destino della sua nazionale, non riesce a nascondere quello che non lo convince. E se non si sente al top della forma, come in questo momento, il quadro è completo. Anzi no, per essere completo manca una cosa: le voci sull'interesse del Psv, tra Belgio e Olanda, sono molto forti. De Bruyne risponde così: "Mi sono svegliato e ho visto che molte persone mi avevano contattato. Ma ora sono qui e sto facendo il mio lavoro. A mio avviso, ho giocato bene per tutta la stagione. Sono contento di essere in forma per poter giocare queste partite e dare il mio contributo. Per quanto riguarda il futuro, vedremo".

De Bruyne, come sta e cosa è successo dopo la Turchia

Partiamo dalla prima notizia: il Belgio ha vinto 2-1 in Turchia, in rimonta, con un gol del centrocampista del Napoli. Una rete pesante, arrivata in un momento delicato della partita e della stagione. Ma anche un'esultanza contenuta, quasi arrabbiata, che raccontava molto più di quanto dicesse il tabellino, con i compagni, Moreira e de Ketelaere, ad abbracciarlo e consolarlo. Complicato capire cosa gli passasse in quel momento. Al fischio finale, però, il belga ha fatto chiarezza. O almeno ci ha provato. De Bruyne non era soddisfatto della propria prestazione. Lo ha ammesso lui stesso dopo la partita: "Individualmente, i primi venti minuti sono stati i peggiori che abbia giocato in questa stagione". Una sincerità che accompagna da sempre il suo modo di stare in campo. Il problema, però, non è soltanto tecnico. Perché dietro quella smorfia, dietro il gol e soprattutto dietro la richiesta di una pillola alla panchina subito dopo aver segnato, pizzicata immediatamente dalle telecamere, con la foto diventata virale, c'è una condizione fisica che continua a sembrare non ottimale. Il primo campanello d'allarme era arrivato proprio dalla sua spiegazione: "Nelle ultime settimane non mi sono sentito molto bene, non ero al cento per cento", ha raccontato De Bruyne, parlando anche dei tanti viaggi e delle notti trascorse in albergo negli ultimi dodici giorni. Una sorta di malessere influenzale che non gli avrebbe permesso di recuperare completamente le energie.

Van Bommel e il fastidio alla caviglia di De Bruyne

Ma c'era dell'altro, come ha rivelato Mark van Bommel dopo la partita. Il commissario tecnico del Belgio ha spiegato che il centrocampista aveva accusato un dolore alla caviglia dopo un tiro murato da un avversario. Da qui la richiesta di un antidolorifico e la decisione di sostituirlo al 68'. Una scelta precauzionale, soprattutto pensando all'impegno successivo di domenica conro l'Italia: "Tra due giorni giochiamo di nuovo", ha spiegato Van Bommel, facendo capire di non voler correre rischi inutili con uno dei giocatori più importanti della sua squadra. Una notizia che, ovviamente, riguarda da vicino anche il Napoli di Allegri (ieri a Milano). La caviglia, del resto, era già finita sotto osservazione dopo la partita contro la Juventus di un paio di settimane fa, quando De Bruyne era stato costretto a lasciare il campo all'intervallo per una distorsione. Il suo ritorno in nazionale, dunque, non ha cancellato del tutto i dubbi sulla tenuta fisica. Anzi, la serata di Izmir ha aggiunto nuovi elementi a una situazione da monitorare. Eppure, anche in una serata complicata, il suo peso resta evidente. Anche quando non è al meglio. Domenica, a Bruxelles, ci sarà l'Italia.