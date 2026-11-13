Figc, Galliani ritira il ricorso contro la commissione Malagò: cosa succede ora

Tanto rumore… per nulla. O meglio, per stabilire ciò che in effetti era stato deciso fin dal principio ma che Galliani voleva fosse chiarito: la commissione per le candidature istituita da Malagò è "di supporto" al segretario generale nella fase istruttoria (la validazione dei fascicoli presentati) che dovrà concludersi entro domani, a un mese esatto dalle elezioni. Appurato questo, anche alla luce del chiarimento inviato dallo stesso Malagò al Coni su precisa richiesta di Buonfiglio , Adriano Galliani tramite l’avvocato Lattanzi ha ritirato il ricorso .

Galliani ritira il ricorso, la nota del legale

Stamattina, nel corso dell’udienza al tribunale federale, il legale del senatore, ex ad di Milan e Monza, ha fatto un passo indietro: “Obiettivo del ricorso raggiunto – ha fatto sapere in una nota tramite il legale – attraverso la presentazione del ricorso è stato realizzato l’effetto di ripristinare la legalità sostanziale delle operazioni elettorali, restituendo al segretario generale della Figc il potere di valutare l’ammissibilità delle candidature”. “Questo interesse si è pienamente realizzato – prosegue – perché sarà l’organismo statutario competente, e non altri soggetti non contemplati, a decidere”. Malagò mercoledì aveva fatto sapere a Buonfiglio che “la commissione è stata istituita nel rispetto delle disposizioni statutarie, al solo fine di supportare operativamente la segreteria generale, nella verifica preventiva dei documenti, senza l’assunzione di alcuna determinazione sulle medesime candidature”.

Doppia firma del Genoa: secondo ricorso non da escludere

Entro domani sarà ufficiale la sfida tra Malagò e Galliani, poi non è da escludere che il senatore presenti un secondo ricorso, questo avverso l’ormai celebre doppia firma del Genoa, che ha sostenuto Malagò con una pec del patron Sucu che ha revocato su una precedente indicazione a favore di Galliani.

Non luogo a provvedere

Il Tribunale Federale Nazionale - all’esito dell’udienza dedicata alla fase cautelare del procedimento incardinato a seguito del ricorso proposto dal senatore Adriano Galliani - preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte del ricorrente, ha dichiarato il non luogo a provvedere. Il TFN ha fissato l’udienza per la discussione del merito alle ore 10.30 di martedì 24 novembre.