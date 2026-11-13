De Siervo è il nuovo presidente della World Leagues Association

L'ad della Lega di Serie A eletto a Praga in occasione del decennale della WLA: "Avremo più voce in capitolo nella governance del calcio mondiale"
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2 min

Pubblicato il 13.11.2026, 15:58 (Aggiornato il 13.11.2026, 16:21)

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Grande riconoscimento per l'ad della Lega calcio serie A, Luigi De Siervo, eletto presidente della World Leagues Association, l'associazione che rappresenta 51 leghe calcistiche professionistiche di tutto il mondo, nel corso del meeting di Praga, organizzato nel decennale dell'istituzione della WLA.

De Siervo promette: "Leghe più coinvolte nella governance del calcio"

Mandato quadriennale per De Siervo, che prende il posto di Richard Masters, chief executive della Premier League, che manterrà il ruolo di vicepresidente insieme a Don Garber, Commissioner della Major League soccer statunitense. Decretato inoltre l'allrgamento del Supervisory board con l'ingresso delle leghe di Polonia e Grecia, che lo ampliano da 12 a 14 componenti, insieme ad Italia, Usa, Messico, Ecuador, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Arabia Saudita, Qatar, Egitto e Giappone.

"Sono onorato di essere stato eletto Presidente della World Leagues Association in un momento così importante - ha ringraziato De Siervo -. Negli ultimi dieci anni, la WLA è cresciuta costantemente, arrivando a riunire 51 leghe di tutti i continenti. Questo percorso testimonia l’importanza della cooperazione e della necessità di garantire alle leghe nazionali una voce più forte nella governance del calcio mondiale. Guardando al futuro - ha proseguito il nuovo presidente -, sono determinato a costruire su queste solide fondamenta, rafforzando la cooperazione e assicurando che gli interessi delle leghe professionistiche siano pienamente riconosciuti nelle decisioni che definiranno il futuro del calcio".

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