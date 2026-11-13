Tensione Salernitana, in fiamme l'auto usata da un calciatore: indagini in corso
L’auto in uso ad un calciatore della Salernitana è stata incendiata la scorsa notte in un viale di Parco Arbostella, nella zona orientale di Salerno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia. Il giocatore, il cui nome non è stato reso noto dal club campano, ha svolto regolarmente allenamento in mattinata. Stasera la Salernitana ha preso posizione stringendosi "con fermezza attorno ai propri tesserati a seguito dei gravi episodi degli ultimi giorni, culminati la scorsa notte nel vile danneggiamento dell’autovettura di uno di loro. Nel riporre piena fiducia nelle autorità competenti affinché individuino al più presto i responsabili, il club condanna con assoluta durezza ogni atto intimidatorio. Il calcio è prima di tutto rispetto, lealtà, condivisione e sano agonismo. L’U.S. Salernitana 1919 auspica una presa di posizione netta, pubblica e immediata da parte di tutto l’ambiente. I violenti vanno isolati e allontanati senza esitazioni". Insomma, la società campana ha presumibilmente avuto notizia che si tratterebbe di un atto doloso e fa riferimento anche ad altri fatti accaduti nei giorni scorsi. Domenica i granata ospiteranno il Catania. I tifosi hanno deciso di disertare gli spalti per un tempo. Si raduneranno dinanzi alla Tribuna prima di entrare all'Arechi.
La nota della Lega Pro
La Lega Pro, riponendo la totale fiducia nelle attività di indagine in corso da parte delle autorità competenti, esprime con forza la propria vicinanza e solidarietà alla Salernitana ed ai tesserati della stessa, condannando nel contempo con fermezza ogni forma di violenza.
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