Ulivieri esclusivo: dalla scelta di voltare le spalle a Malagò allo strumento di previdenza contestato

Presidente? «Mi chiamo Renzo, che mi si dà del voi? E sono anche giornalista». Renzo è Ulivieri, anni 85, ma se glielo ricordi si agita, sopravvissuto da bambino alla strage di San Miniato, tecnico di provincia e di città in ventiré diverse piazze, dal Fucecchio al Napoli, figlio di una democristiana e di un comunista che a casa litigavano prima di andare a votare e poi facevano la pace prima di andare a letto, avendo sperimentato il compromesso come precursori di Moro e Berlinguer. Da vent’anni guida l’Assoallenatori, la componente che vale un decimo dei voti all’assemblea Figc ma che spesso sembra agire nell’ombra dei calciatori, che doppiano (20%) i loro mister per peso elettorale. Sempre insieme, AIC e AIAC: unite e compatte come fossero una cosa sola, sono l’ultimo “cartello” della politica sportiva pallonara dopo lo strappo consumato tra Calcagno e Abete (LND) nella primavera della prima candidatura di Malagò. L’ex presidente del Coni è stato chiamato per salvare il calcio italiano e Ulivieri il suo appoggio incondizionato l’aveva offerto. Quattro mesi dopo anche lui è salito sul carro di Galliani, seguendo Calcagno, Marotta e Percassi.