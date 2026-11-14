Boniek: "Guardiola ha ammazzato il calcio. Mi piace come gioca la Lazio". Guarda l'intervista esclusiva su YouTube

"Ho grande stima per Guardiola, però lui ha ammazzato il calcio ". Così risponde, vero e sincero, Zbigniew Boniek nella lunga e personale intervista con Ivan Zazzaroni sul canale YouTube del Corriere dello Sport . Questo e tanto altro negli oltre 40 minuti in cui l'ex calciatore, allenatore, dirigente sportivo si racconta al direttore del Corriere dello Sport - Stadio: guarda qui sotto l'intervista esclusiva.

Boniek su Guardiola: "Ha ammazzato il calcio!"

"Il suo calcio è tu a me, io a te, tu a me, io a te. Andiamo sulla destra, torniamo sulla sinistra, e alla fine della partita hai fatto 1788 passaggi. Non mi diverto - spiega Boniek -. Mi piace una squadra che gioca in maniera verticale, una squadra che cerca di andare a rete. Mi piacciono le squadre che vanno avanti, quest'anno per esempio mi piace come gioca la Lazio, proprio perché va in verticale e rischia. O anche il Frosinone: rischiano di prendere tre, però possono fare quattro, cinque. Allora Roma giocano allo stesso modo. Mancini, che è difensore centrale, o anche Hermoso, lo trovi spesso nell'area di rigore avversaria. Io sono innamorato del calcio dove si cerca di far gol nella maniera più semplice possibile, con pochi passaggi. Pochi passaggi, ma veloci. Per questo io penso che oggi la lentezza è bandito del calcio. Oggi i giocatori lenti non vanno. La palla indietro poi è una roba che ti ammazza".

"Tra Maradona e Messi io scelgo sempre Diego"

Boniek ha poi detto la sua sulla lunghissima disputa su chi sia più forte tra Maradona e Messi: "Sono due fenomeni assoluti ma c'è una differenza sostanziale, Diego ha giocato in un calcio in cui si facevano tanti falli, Lionel in un mondo in cui non si può toccare in campo. Il trattamento che i difensori riservavano a Maradona non è paragonabile a quello di oggi. Diego è unico anche se ha avuto una vita complicatissima. Se mi metti davanti a una scelta io scelgo Maradona sempre. Ti racconto un aneddoto: una volta giocavamo Juventus-Napoli, alla fine del primo tempo entriamo nello spogliatoio e qualcuno dice: 'Dobbiamo dargli due martellate a Maradona perché sta facendo quello che gli pare'. Torniamo e nessuno lo tocca perché lo ammiravamo troppo. Era semplicemente troppo bravo. Diego poi era un bravo ragazzo ed era molto simpatico, io sono innamorato di lui".