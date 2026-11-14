Assemblea Elettiva Figc: ammesse le candidature di Malagò e Galliani

Le candidature alla presidenza della Federcalcio di Giovanni Malagò e Adriano Galliani sono state emesse (in ordine di presentazione). A renderlo noto è la stessa Figc, che ha inoltre spiegato come quella di Malagò, attuale commissario, sia stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani dai delegati degli atleti e tecnici.

Il 14 dicembre è fissata l'Assemblea Elettiva

Le candidature di Giovanni Malagò e di Adriano Galliani (che nelle scorse ore ha ritirato il ricorso conto la commissione Malagò), corredate dai rispettivi programmi, erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, quindi quaranta giorni prima dell’Assemblea Elettiva, convocata per lunedì 14 dicembre (è prevista alle ore 8.30 in prima convocazione, alle 11:00 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

Ammesse le candidature a consigliere federale

Oltre a quelle per la presidenza della Federcalcio, sono state inoltre ammesse – in ordine di presentazione - le candidature a consigliere federale. In rappresentanza della Lega Calcio Serie A sono stati candidati: Giorgio Chiellini, Stefano Campoccia, Giuseppe Marotta, Claudio Lotito e Saverio Sticchi Damiani. In rappresentanza della LNP Serie B, invece, c'è Antonio Gozzi. In rappresentanza della Lega Pro: Giulio Gallazzi. In rappresentanza della L.N.D.; Ilaria Bazzerla - L.N.D. Nazionale; Daniele Ortolano - L.N.D. Nazionale; Sergio Pedrazzini - L.N.D. Area Nord; Giacomo Fantazzini - L.N.D. Area Centro; Giuliana Tambaro - L.N.D. Area Sud. In rappresentanza degli Atleti leggiamo tra i candidati per gli atleti professionisti Sara Gama, Davide Biondini, per gli atleti dilettanti Valerio Bernardi, Umberto Calcagno. In rappresentanza dei Tecnici: Giancarlo Camolese (Tecnici Professionisti); Fabio Lozzi, Silvia Citta (Tecnici Dilettanti).