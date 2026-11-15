Tragedia in Sicilia: un tifoso muore sugli spalti durante una partita di Eccellenza

L'episodio è avvenuto nel secondo tempo di Kamarat-Akragas
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2 min

Pubblicato il 15.11.2026, 20:37 (Aggiornato il 15.11.2026, 20:55)

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Doveva essere una domenica di calcio, si è trasformata in una giornata di lutto. La sfida tra Kamarat e Akragas, valida per il girone A di Eccellenza siciliana, è stata sospesa dopo la morte di un tifoso della squadra di casa, colto da un malore sugli spalti dello stadio Vito Di Marco di Cammarata.

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Tragedia in Sicilia: un tifosi muore sugli spalti durante una partita

L'episodio è avvenuto intorno al 70', sul risultato di 0-0. Immediato l'intervento dei soccorsi, con l'elisoccorso atterrato direttamente sul terreno di gioco per consentire le operazioni di rianimazione. Ogni tentativo, purtroppo, si è rivelato vano. Il direttore di gara ha quindi decretato la sospensione definitiva dell'incontro, che dovrà essere completato in una data da stabilire.

La vittima

La vittima è Domenico Sciacchitano, sostenitore del Kamarat, che il giorno successivo avrebbe compiuto 63 anni. Le due società hanno espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari. Il club di casa, in particolare, ha annunciato lo stop alle comunicazioni e alle pubblicazioni sui propri canali social in segno di lutto.

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