Tragedia in Sicilia: un tifoso muore sugli spalti durante una partita di Eccellenza

Doveva essere una domenica di calcio, si è trasformata in una giornata di lutto . La sfida tra Kamarat e Akragas , valida per il girone A di Eccellenza siciliana, è stata sospesa dopo la morte di un tifoso della squadra di casa, colto da un malore sugli spalti dello stadio Vito Di Marco di Cammarata .

Tragedia in Sicilia: un tifosi muore sugli spalti durante una partita

L'episodio è avvenuto intorno al 70', sul risultato di 0-0. Immediato l'intervento dei soccorsi, con l'elisoccorso atterrato direttamente sul terreno di gioco per consentire le operazioni di rianimazione. Ogni tentativo, purtroppo, si è rivelato vano. Il direttore di gara ha quindi decretato la sospensione definitiva dell'incontro, che dovrà essere completato in una data da stabilire.

La vittima

La vittima è Domenico Sciacchitano, sostenitore del Kamarat, che il giorno successivo avrebbe compiuto 63 anni. Le due società hanno espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari. Il club di casa, in particolare, ha annunciato lo stop alle comunicazioni e alle pubblicazioni sui propri canali social in segno di lutto.