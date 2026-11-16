Figc, Galliani rinuncia ad impugnare la candidatura di Malagò: "Il sistema calcio ha bisogno di credibilità, serenità e compattezza"

"Il sistema calcio ha bisogno di serenità"

Una scelta di sistema quella di Galliani, come chiarito con una nota dal legale: "Pur nella consapevolezza che considerare efficace l'accredito del Genoa CFC, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura (quella appunto di Malagò, ndr), costituisca un pericoloso precedente, la decisione di non agire nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l'Assemblea elettiva del 14 dicembre. Il sistema calcio - si continua a leggere nella nota - ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche attraverso gesti di responsabilità come questo".