Figc, Galliani rinuncia ad impugnare la candidatura di Malagò: "Il sistema calcio ha bisogno di credibilità, serenità e compattezza"
"Un gesto di responsabilità" per amore del calcio italiano. Così l'avvocato Filippo Lattanzi ha motivato la decisione di Adriano Galliani di non impugnare l'ammissione delle candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc, lasciando così cadere ogni ricorso sul caso della doppia firma del Genoa.
"Il sistema calcio ha bisogno di serenità"
Una scelta di sistema quella di Galliani, come chiarito con una nota dal legale: "Pur nella consapevolezza che considerare efficace l'accredito del Genoa CFC, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura (quella appunto di Malagò, ndr), costituisca un pericoloso precedente, la decisione di non agire nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l'Assemblea elettiva del 14 dicembre. Il sistema calcio - si continua a leggere nella nota - ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche attraverso gesti di responsabilità come questo".
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