Ancelotti risponde alle critiche: "Il Brasile risorgerà. Romario? Parli pure, è un suo diritto"
Dalla sconfitta con il Giappone alla vigilia del secondo test del Brasile con Singapore, Carlo Ancelotti torna a parlare, facendo il punto sulla sua esperienza da commissario tecnico della Seleçao e rispondendo con il consueto garbo ai soliti strali scagliati dalla leggenda Romario ("Ancelotti è arrivato il momento. Prepara le tue cose e vattene! Non ne possiamo più!").
"Romario parli pure, è un suo diritto"
Al massimo un sopracciglio alzato, ma per il resto Ancelotti è imperturbabile di fronte alle critiche, che in ogni caso accetta e comprende: "In un Paese democratico, dove vige la libertà di espressione, ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. Romario sta esprimendo la sua, come chiunque altro: È un suo diritto. Si possono dire cose vere, false o semplicemente delle sciocchezze. La verità è che Romario parla molto, parla davvero tanto, ma ne ha tutto il diritto e quindi parli pure".
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