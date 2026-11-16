Record di ascolti su Sky per il debutto di Ronaldinho al Ravenna
Grandi ascolti su Sky per il debutto di Ronaldinho al Ravenna. Il match della 14a giornata di Serie C Sky Wifi contro il Forlì – dalle 17.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 - ha raccolto oltre 233 mila spettatori medi complessivi in total audience con l’ 1,7% di share. Il primo tempo del derby di Romagna che ha visto in campo il brasiliano ha mediato 349 mila spettatori medi complessivi in total audience.
È il miglior ascolto di sempre per un match di Serie C Sky Wifi nella Casa dello Sport. Ottimi dati anche per il prepartita, con Gianluca Di Marzio e Lorenzo Minotti inviati a bordocampo che hanno registrato 160 mila spettatori medi complessivi in total audience.
**Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW
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