Mandorlini: "Ronaldinho? Ragazzo fantastico, un campione"

Record di ascolti su Sky per il debutto di Ronaldinho al Ravenna

Oltre 233mila spettatori medi per il derby di Romagna contro il Forlì e quasi 350mila spettatori per il primo tempo giocato dal brasiliano: il miglior ascolto di sempre per un match di Serie C Sky Wifi nella Casa dello Sport
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Pubblicato il 16.11.2026, 17:45

RonaldinhoRavennaSerie C

Grandi ascolti su Sky per il debutto di Ronaldinho al Ravenna. Il match della 14a giornata di Serie C Sky Wifi contro il Forlì – dalle 17.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 - ha raccolto oltre 233 mila spettatori medi complessivi in total audience con l’ 1,7% di share. Il primo tempo del derby di Romagna che ha visto in campo il brasiliano ha mediato 349 mila spettatori medi complessivi in total audience.

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È il miglior ascolto di sempre per un match di Serie C Sky Wifi nella Casa dello Sport. Ottimi dati anche per il prepartita, con Gianluca Di Marzio e Lorenzo Minotti inviati a bordocampo che hanno registrato 160 mila spettatori medi complessivi in total audience.

**Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW

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