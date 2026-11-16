Record di ascolti su Sky per il debutto di Ronaldinho al Ravenna

Grandi ascolti su Sky per il debutto di Ronaldinho al Ravenna. Il match della 14a giornata di Serie C Sky Wifi contro il Forlì – dalle 17.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 - ha raccolto oltre 233 mila spettatori medi complessivi in total audience con l’ 1,7% di share. Il primo tempo del derby di Romagna che ha visto in campo il brasiliano ha mediato 349 mila spettatori medi complessivi in total audience.