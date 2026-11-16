Klopp attacca Infantino: "Non pensavo si potesse fare peggio di Blatter, e invece..."

BERLINO (GERMANIA) - "Non avrei mai pensato che le cose potessero peggiorare dopo Sepp Blatter, eppure qualcuno è riuscito a farlo". È il duro commento di Jurgen Klopp, commissario tecnico della Germania, sul presidente della Fifa, Gianni Infantino. Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida tra la Nazionale tedesca e l'Olanda di Xavi in Nations League, l'ex tecnico del Borussia Dortmund ha parlato anche futuro del calcio. Parlando del massimo organismo mondiale e delle elezioni ai suoi vertici, il ct tedesco prende posizione e lo fa in maniera netta e chiara.