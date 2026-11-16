Klopp attacca Infantino: "Non pensavo si potesse fare peggio di Blatter, e invece..."
BERLINO (GERMANIA) - "Non avrei mai pensato che le cose potessero peggiorare dopo Sepp Blatter, eppure qualcuno è riuscito a farlo". È il duro commento di Jurgen Klopp, commissario tecnico della Germania, sul presidente della Fifa, Gianni Infantino. Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida tra la Nazionale tedesca e l'Olanda di Xavi in Nations League, l'ex tecnico del Borussia Dortmund ha parlato anche futuro del calcio. Parlando del massimo organismo mondiale e delle elezioni ai suoi vertici, il ct tedesco prende posizione e lo fa in maniera netta e chiara.
"Il successore di Infantino saprà fare meglio di lui"
"Seguo il calcio da molti anni. C'è chi ne sa molto più di me, ma credo che ormai la maggior parte delle persone concordi sul fatto che un cambiamento sarebbe quanto mai opportuno", sottolinea Klopp. "Chiunque arrivi dopo Gianni Infantino saprà certamente fare meglio. Ci sono persone che hanno davvero a cuore il futuro del calcio, che non sono mosse da interessi economici, se una di loro si facesse avanti e diventasse presidente, credo che il miglioramento sarebbe davvero significativo".
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