L’ Italia è un prete che perdona in fretta i peccatori che si pentono offrendo risultati alla diocesi e castiga quelli che, pur afflitti dal senso di colpa, ci ricascano. È il caso di Roberto Mancini dal 3-1 alla Francia al 4-1 del Belgio. Con il braccio di ferro tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani illustrato da corsi e Ricorsi (erre maiuscola) non esattamente vichiani. A Zenica, il 31 marzo, Pio Esposito calciò fuori il rigore del bivio mondiale; il 12 novembre a Milano, in compenso, l’ha realizzato; e Alessandro Bastoni, sempre in Bosnia, si fece cacciare già al 41’: ecco qua le tentazioni e le coincidenze che i parroci barattano volentieri con l’elasticità dei ravvedimenti e i riflessi sulle tirature. Rino Gattuso non tradì: se ne andò. Il Mancio tradì: è tornato.

C’è voluto il Rinascimento laziale per garantire al Ringhio calabro l’onore dell’assoluzione, dell’indulto, della grazia. L’allenatore rimane figura centrale, anche se al primo raffreddore, più che alla cantera, mira dritto al mercato. Tecnici, docenti, tutori, maestri, manager: si vive di etichette, si cerca la scintilla là dove la legna scarseggia. L’autunno caldo del campionato sta fornendo, in materia di guri e paraguri, la bizzarra opposizione tra Ruben Amorim e Luciano Spalletti. Il portoghese di Lisbona, timoniere del Milan. L’abatone di Certaldo, pilota della Juventus. Il 6 settembre si affrontarono allo Stadium: terminò in mestizia, 1-1. Forse, non poteva finire che così. E’ incredibile il ruolino di marcia. Quarto in classifica, il Diavolo; e solo settima, Madama. In Europa League, viceversa, la Vecchia è quinta, con 3 vittorie e 1 pari, mentre i rivali addirittura ventottesimi, con 1 successo e 3 sconfitte, di cui due casalinghe a opera di Benfica e Ferencvaros.

L’esorcista annaspa. Amorim, secchione nei weekend domestici e ripetente nelle sessioni internazionali. Spalletti, zoppicante in italiano e piè veloce in coppa. Il tema alimenta autoscontri da Luna park. Chi sbaglia formazione la domenica e chi il giovedì. Le rotazioni vengono giudicate in base ai tabellini. All’alba, le si invoca sotto voce; al crepuscolo, giù botte o giù coccole. Ci vorrebbe un collegio di saggi per risalire all’origine di una differenza talmente profonda e viscida da spaccare le piccionaie ed esasperare i pulpiti. Appellarsi alla «clemenza» degli infortuni non è snob: le rose larghe le hanno varate proprio per ridurre al minimo gli alibi, ma nello sport «uno non vale uno», ci mancherebbe, e dunque bisogna arrangiarsi, dosare, far finta d’inventarsi qualcosa, qualcuno.

Amorim ha 41 anni, Spalletti 67. Che queste montagne russe siano un problema di età? Gasp ne ha 68 e la sua Roma rimbalza dal terzo posto, dietro Lazio e Inter, al ventesimo in Champions, crivellata di rimonte. Ma il faldone dei nostri doctor Jekyll e mister Hyde li batte tutti. In attesa di un assestamento fisiologico le «divergenze parallele» scuotono le arringhe, dal momento che la vastità del crepaccio non rende giustizia a nessuno. Il Milan, la società più globale del Paese. La Juventus, la più radicata nelle bacheche del territorio. In passato, protagonisti; oggi, testimoni.