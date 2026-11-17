Brasile, 7-0 a Singapore. Tripletta per Vinicius

A pochi giorni dalla sconfitta contro il Giappone, nella quale sono stati espulsi Raphinha e Carlo Ancelotti, il Brasile risponde alla grande. A Singapore, precisamente a Kallar la Seleçao si è sbarazzata della formazione di casa con un perentorio 7-0. Una gara già sul 3-0 dopo ventuno minuti, grazie alle tripletta di Vinicius. L'attaccante del Real Madrid è stato poi sostituito al quarto d'ora della ripresa. Un cambio che, secondo la stampa brasiliana, non è stato accolto al meglio dal giocatore. Al 31' Endrick, accostato a varie squadre italiane, ha firmato la quarta rete. Nella ripresa, quindi, sono arrivati i gol di Estevao, Rayan e l'autogol di Suhaimi.

Ancelotti ha assistito alla gara dalla tribuna. Le parole alla vigilia: "Devo fare di più"

Termina con un roboante successo la finestra per le nazionali per il Brasile di Carlo Ancelotti che, squalificato, ha seguito la gara dalla tribuna. Il commisasrio tecnico, alla vigilia della partita, aveva risposto alle critiche dichiarando: "Il nostro è un progetto nuovo. Mi piace molto quello che stiamo facendo, ma i progressi non sono stati sufficienti. Devo fare di più. E lo farò, perché mi piace stare qui, mi piace stare con questa Nazionale e voglio migliorare e fare di più affinché la squadra torni a essere competitiva, dato che è passato molto tempo dall'ultima volta in cui lo è stata davvero".