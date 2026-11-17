Omicidio Bergamini, confermata la condanna a 16 anni per l'ex fidanzata
CATANZARO - Confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989.
Omicidio Bergamini, la decisione della Corte d'appello
Questa la decisione della Corte d'Assise di appello di Catanzaro dopo che nel processo d'appello il pm aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche, con un contestuale aggravamento della pena a 23 anni.
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