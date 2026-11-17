Philippe Diallo è il candidato della UEFA che sfiderà Gianni Infantino nelle prossime elezioni alla presidenza della FIFA, in programma a marzo. L'ok formale è arrivato nella mattinata di oggi da parte dell'esecutivo della FFF, la federcalcio francese, di cui Diallo è attualmente presidente.

Diallo: "Basta con la gestione solitaria. Parto già da 55 voti"

"Il mondo del calcio è choccato, basta con la gestione solitaria". Sono queste le dichiarazioni di Philippe Diallo per lanciare la sua candidatura alla presidenza della FIFA. Una decisione arrivata dopo che, come ha spiegato lo stesso Diallo "nei giorni scorsi dall'Esecutivo Uefa e dal presidente Ceferin erano arrivati forti inviti a farmi avanti. Per essere eletti servono 106 voti, parto da una base dei 55 dell'Europa: andremo a caccia degli altri, ho già ricevuto da altri continenti segnali di consenso, che renderò noti nei prossimi giorni".

Chi è Philippe Diallo, candidato alla presidenza della FIFA?

Classe 1963, laureato in giurisprudenza, Philippe Diallo è un dirigente sportivo francese. In carriera ha fatto parte del consiglio della Lega professionistica francese e degli organismi di risoluzione delle controversie della FIFA. Presidente della Federcalcio francese dal 2023, dallo stesso anno fa inoltre parte del Comitato Esecutivo UEFA.