Riccardo Calafiori stella in campo e fuori. La BBC proprio ieri ha detto che l' Arsenal sta avviando le trattative per il rinnovo. Fretta non c’è, l’attuale accordo scade nel 2029, ma l’idea è quella di andare ancora avanti a lungo. Una scelta giusta, quella di dire sì alla Premier quando Calafiori, due anni fa, aveva alle spalle mezza Europa. L’idea del suo agente, Alessandro Lucci, si è rivelata vincente. Non a caso Riccardo, insieme a Alessia Russo e Gabriel, è l’unico calciatore presente nel (bellissimo) video di Natale del club che, con Colin Firth, ha fatto il giro del mondo. Un po’ Love Actually, un po’ Bridget Jones, un po’ (tanto) Febbre a 90°: successo immediato . Sta di fatto, però, che le trattative non solo non sono entrate nel vivo, ma non sono neppure mai partite. Per adesso la situazione è questa, poi si vedrà. Non c'è fretta, appunto. Il contratto attuale scade nel 2029, Calafiori ha 24 anni, c'è tutto il tempo di ragionare con calma.

Calafiori può tornare alla Roma, come stanno le cose

Detto che va ancora capito come andranno davvero le cose con il Basilea sulla questione dei sei milioni che la Roma dovrebbe intascare come percentuale di rivendita dalla cessione di Riccardo dal Bologna all'Arsenal, al momento non c'è davvero nulla che faccia pensare a un suo ritorno immediato a Trigoria. Nel calcio mai dire mai, è una grande verità, ma ad ora tempi e condizioni economiche non sono maturi. Il sogno, però, quello è. Roma non si dimentica. E Riccardo Calafiori, nonostante Londra, l'Arsenal, la Premier League - vinta - e una carriera al top, non ha mai smesso di sentirla sua. Lo ha dimostrato in Campidoglio dove ha ricevuto un riconoscimento dal sindaco Roberto Gualtieri che ha voluto celebrare i traguardi raggiunti a livello internazionale e il modo in cui rappresenta la Capitale nel mondo. Una giornata speciale, piena di emozione, ricordi e anche di un pizzico di nostalgia. «Entrando qui ho provato una grande emozione, era da un po' che non mi succedeva», ha raccontato Calafiori, visibilmente orgoglioso. «Cerco sempre di rappresentare la mia romanità e la mia città all'estero. Casa poi mi manca, ogni volta che torno è un'emozione grande e sono veramente orgoglioso di rappresentarla». Parole che raccontano un legame mai interrotto, nonostante la separazione del 2022 e un addio che non era stato dei più semplici. Ma forse le cose dovevano andare così.

Ed è proprio quando il discorso si sposta sul futuro che arriva la dichiarazione ovviamente diventata virilissima: «Spero di vincere il più possibile e ottenere il massimo nei prossimi anni, poi in un futuro abbastanza lontano mi piacerebbe tornare». Nessuna promessa, nessuna scadenza, ma un desiderio espresso senza nascondersi. «Ho lasciato l'esperienza alla Roma un po' a metà, ho fatto tutte le giovanili e ho esordito, ma non ci siamo lasciati benissimo. Credo però che anche questo sia servito alla mia carriera». Il passato non viene cancellato, ma nemmeno trasformato in rancore. A celebrarlo, le parole di Gualtieri, che ha voluto sottolineare il significato del riconoscimento: «È uno sportivo e una persona straordinaria, ci rende orgogliosi con i suoi successi. Svolge la funzione di ambasciatore della nostra città nel mondo. È una grande gratificazione vedere un calciatore della nostra città diventare una delle stelle di uno dei campionati più importanti al mondo, vincere la Premier ed essere apprezzato e ammirato da tutti». Mica poco, in attesa del ritorno a casa.