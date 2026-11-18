Il fondo di fine carriera sotto accusa: parlano quattro campioni del mondo
Sono campioni del mondo, mica del fondo, quindi si sentono responsabili del benessere di un’intera categoria. Anche se questo significa esporsi, contestando apertamente più di una istituzione, dall’Assocalciatori all’Assoallenatori, che gestiscono lo strumento previdenziale di fine carriera, fino alla Figc, che sulla vicenda nel corso degli anni non ha mai voluto (o potuto) vederci chiaro. Beppe Dossena, Ciccio Graziani, Fulvio Collovati e Alessandro Altobelli, quattro degli eroi di Spagna ‘82, hanno deciso di metterci la faccia seguendo la rotta tracciata da Emiliano Viviano, che ha portato tutti in tribunale. Il fondo in questione deve ai suoi iscritti 185,6 milioni. Ogni posizione «resta liquidabile per intero anche a distanza di decenni», fanno sapere i suoi amministratori, ma quando un calciatore smette nessuno lo avvisa che ci sono dei soldi da prendere; lo stesso avviene in caso di morte, come stanno sperimentando tanti familiari, vedove o figli disorientati. Non è chiaro neppure come venga stabilita la quota da distribuire, né lo è la rivalutazione sugli interessi. Eppure, calciatori e allenatori professionisti versano obbligatoriamente il 7,5% del loro stipendio al fondo: il 6,25% a carico dei club, l’1,25% degli atleti, con un massimale. Sono 1.600 gli ex in cerca di risposte. Secondo l’Assocapp «gli investimenti hanno reso 3,2 milioni e circa la metà è servita a coprire i costi». Il fondo si definisce solido dal punto di vista patrimoniale (investe in immobili) e solvibile, però non rende pubblico il dettaglio di costi, imposte e accantonamenti. E i bilanci restano chiusi a chiave. Per la cronaca, la Serie A nell’ultimo accordo collettivo si è impegnata a costituire un nuovo fondo disconoscendo il funzionamento di quello attuale.
Dossena presiede l’Assocapp. Da sei anni è la sua battaglia: "10 milioni l’anno senza controlli"
«Volevo cambiare le cose, sembravo un alieno, eliminato me hanno pensato fosse risolto tutto, ma non è cambiato nulla. Anzi le cose sono peggiorate». Beppe Dossena si era presentato alle elezioni dell’Assocalciatori nel 2020 sfidando Calcagno (tuttora presidente) e chiedendo già in quel tempo chiarezza sulla gestione del fondo di fine carriera. Oggi guida l’Assocapp e percepisce ancora «un senso di ingiustizia». «Ben 1600 persone con le loro famiglie chiedono dei diritti - dice - capire come hanno investito i nostri soldi e perché non ci hanno riconosciuto interessi o rivalutazioni penso sia il minimo». «Il problema principale è il mancato controllo - aggiunge - tutte le componenti sono responsabili. La cosa peggiore? Il fatto che neppure gli eredi dei calciatori vengano avvisati. La Serie A versa 5 milioni l’anno di contributi e ogni anno il fondo incassa 10 milioni. Si controllano tra di loro, è una roba folle». A chi accusa la sua associazione di avere mire di controllo sullo strumento previdenziale in tempi di elezioni (Malagò contro Galliani), Dossena risponde così: «Hanno ragione, ma se dovessi controllarlo un secondo dopo andrei dai più grandi gestori di fondo al mondo e glielo consegnerei senza volere un euro. Io, come Calcagno, Ulivieri e Camolese, potrei mai decidere come investire 534 milioni? Con quali competenze?».
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