Sono campioni del mondo, mica del fondo, quindi si sentono responsabili del benessere di un’intera categoria. Anche se questo significa esporsi, contestando apertamente più di una istituzione, dall’Assocalciatori all’Assoallenatori, che gestiscono lo strumento previdenziale di fine carriera, fino alla Figc, che sulla vicenda nel corso degli anni non ha mai voluto (o potuto) vederci chiaro. Beppe Dossena, Ciccio Graziani, Fulvio Collovati e Alessandro Altobelli, quattro degli eroi di Spagna ‘82, hanno deciso di metterci la faccia seguendo la rotta tracciata da Emiliano Viviano, che ha portato tutti in tribunale. Il fondo in questione deve ai suoi iscritti 185,6 milioni. Ogni posizione «resta liquidabile per intero anche a distanza di decenni», fanno sapere i suoi amministratori, ma quando un calciatore smette nessuno lo avvisa che ci sono dei soldi da prendere; lo stesso avviene in caso di morte, come stanno sperimentando tanti familiari, vedove o figli disorientati. Non è chiaro neppure come venga stabilita la quota da distribuire, né lo è la rivalutazione sugli interessi. Eppure, calciatori e allenatori professionisti versano obbligatoriamente il 7,5% del loro stipendio al fondo: il 6,25% a carico dei club, l’1,25% degli atleti, con un massimale. Sono 1.600 gli ex in cerca di risposte. Secondo l’Assocapp «gli investimenti hanno reso 3,2 milioni e circa la metà è servita a coprire i costi». Il fondo si definisce solido dal punto di vista patrimoniale (investe in immobili) e solvibile, però non rende pubblico il dettaglio di costi, imposte e accantonamenti. E i bilanci restano chiusi a chiave. Per la cronaca, la Serie A nell’ultimo accordo collettivo si è impegnata a costituire un nuovo fondo disconoscendo il funzionamento di quello attuale.