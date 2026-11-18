Dubai, Emirati Arabi Uniti – 18 novembre 2026: Tredici stelle del PSG, reduce dal secondo trionfo consecutivo in UEFA Champions League, e dieci campioni del mondo spagnoli sono pronti a competere nella corsa ai BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards 2026. La cerimonia, in programma per il prossimo 28 dicembre , ospiterà anche i LALIGA Awards 2025/26, che premierà i migliori del calcio spagnolo della passata stagione.

Ma la gara entra nel vivo già da oggi (mercoledì) con l’apertura del voto online, attraverso cui i tifosi di tutto il mondo potranno esprimere la propria preferenza e decidere chi merita di andare avanti in questa sfida tra titani.

L’attaccante francese Ousmane Dembélé torna quest’anno in lista per difendere il titolo di Best Men’s Player, conquistato lo scorso anno a Dubai, e dovrà guardarsi le spalle in un parterre di 26 fuoriclasse che comprende i compagni del PSG Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz, con quest’ultimo che è anche l’unico calciatore in lizza ad aver vinto sia la Champions che la Coppa del Mondo. A fargli compagnia per il premio più ambito ci sono anche altri tre suoi compagni di nazionale, Pau Cubarsí, Rodri e Lamine Yamal. E non poteva mancare anche il vincitore della Scarpa d’Oro Kylian Mbappé del Real Madrid.

Non sta a guardare il Bayern Monaco, che risponde con la coppia Harry Kane e Michael Olise, così come la Premier League, rappresentata dal trio dell’Arsenal Declan Rice, Bukayo Saka e William Saliba, Erling Haaland del Manchester City, Dominik Szoboszlai del Liverpool e Bruno Fernandes del Manchester United. Spazio anche alla Serie A che si presenta in questa fase con il duo dell’Inter Lautaro Martínez e Federico Dimarco.

Presente quest’anno anche Lionel Messi dell’Inter Miami, di nuovo in corsa per il Best Men’s Player a oltre un decennio di distanza dall’ultimo trionfo a Dubai nel 2015, e candidato anche al premio di Best Forward, insieme ai già citati Haaland, Mbappé, Kane e Lautaro Martínez.

Una sovrapposizione analoga si riscontra nella categoria del Best Midfielder, in cui ben otto contendenti concorrono anche al premio di Best Men’s Player. Tra questi figura la stella del Real Madrid e della nazionale inglese Jude Bellingham, affiancato dal compagno di club Federico Valverde, Rayan Cherki ed Enzo Fernández del Manchester City, Martin Ødegaard dell’Arsenal, Nico Paz del Como e Pedri del Barcellona.

Cubarsí, Saliba e Hakimi sono invece tra i papabili per il Best Defender, insieme a Marquinhos, Nuno Mendes e Willian Pacho del PSG, Marc Cucurella del Real Madrid, Gabriel Magalhães dell’Arsenal, Dayot Upamecano del Bayern Monaco e Federico Dimarco dell’Inter, con l’esterno nerazzurro - nominato anche per il Best Men’s Player - che è l’unico tra i difensori in lista a non aver partecipato alla Coppa del Mondo FIFA 2026.

La rosa per il Best Goalkeeper si fregia per questa edizione di nomi del calibro dello spagnolo Unai Simón e dell’argentino Emiliano Martínez: un nuovo testa a testa tra i due, dopo l’ultimo risalente alla finale del Mondiale in New Jersey. Alexia Putellas, Ewa Pajor e Melchie Dumornay sono invece tra le favorite per il Best Women's Player, mentre pesa l’assenza di Aitana Bonmatí: la vincitrice delle ultime tre edizioni dei GLOBE SOCCER Awards paga infatti lo scotto di una stagione segnata dagli infortuni.

Il suo Barcellona figura in ogni caso tra le sei formazioni candidate al Best Women's Club (dopo la conquista di quattro trofei nel 2026), andando così ad affiancare la controparte maschile, in lizza per il Best Men’s Club insieme a PSG, Inter, Flamengo, Bayern Monaco, Aston Villa, Arsenal e Al-Ahli.

Sul fronte delle panchine, non poteva mancare tra i candidati Luis Enrique del PSG, che dovrà vedersela direttamente, tra gli altri, col commissario tecnico della Spagna campione del mondo Luis de la Fuente, Mikel Arteta dell’Arsenal, Unai Emery dell’Aston Villa, Cristian Chivu dell’Inter e Cesc Fàbregas del Como per la conquista del Best Coach.

La categoria Emerging Player vedrà invece scontrarsi 14 giovani promesse, con Cubarsí tra i principali favoriti insieme al quartetto del Real Madrid Yan Diomandé, Endrick, Carlos Espí e Arda Güler, oltre a Lennart Karl del Bayern e Warren Zaïre-Emery del PSG.

Anche Cristiano Ronaldo è pronto a scendere in campo per difendere il titolo di Best Middle East Player, che detiene dal 2023: a contendergli il premio saranno proprio i compagni João Félix e Sadio Mané, insieme con il connazionale Ruben Neves dell’Al-Hilal, Ivan Toney ed Édouard Mendy dell’Al-Ahli, la coppia marocchina Yassine Bounou e Soufiane Rahimi, l’eroe messicano della Coppa del Mondo Julián Quiñones e Musab Al-Juwayr dell’Al-Qadsiah, che è anche l’unico saudita tra i 10 aspiranti vincitori.

Tra le novità di questa edizione è atteso il Fans’ Historic Club Award, un riconoscimento pensato per celebrare i club che si sono distinti per la loro eredità calcistica senza tempo e per il sostegno di intere generazioni di tifosi. A guidare la lista dei 16 club candidati c'è il Real Madrid, tra i favoriti in una selezione che abbraccia 11 Nazioni tra Europa, Sudamerica e Africa e che comprende altri giganti del calcio continentale come Milan, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Juventus, Manchester United, Benfica, Boca Juniors, Flamengo e Al Ahly. In questo primo turno, il voto è interamente nelle mani del pubblico.

Da oggi e fino al 30 novembre si apre ufficialmente la prima finestra di voto per 12 delle 14 categorie in gara su vote.globesoccer.com, attraverso cui i tifosi di tutto il mondo potranno decidere chi avanzerà verso le fasi finali. I vincitori saranno poi determinati, nel secondo round, dalla combinazione dei voti dei tifosi e quelli della giuria di Globe Soccer, di cui fanno parte nomi leggendari come Marcello Lippi, Antonio Conte, Iker Casillas e Luis Figo.

Tommaso Bendoni, fondatore e CEO di GLOBE SOCCER, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di riunire ancora una volta negli Emirati Arabi Uniti i grandi protagonisti del calcio internazionale in occasione della 17ª edizione dei BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards. Siamo grati a BEYOND Developments per il suo continuo sostegno e felici che LALIGA abbia scelto ancora una volta il nostro palcoscenico per presentare i suoi LALIGA AWARDS. Non vediamo l’ora di accogliere i candidati, i tifosi e tutti gli appassionati per una nuova, indimenticabile serata dedicata al grande calcio».

Per il terzo anno consecutivo, GLOBE SOCCER prosegue anche nel 2026 la propria partnership strategica con BEYOND Developments, Title Sponsor dell’evento. Adil Taqi, CEO di BEYOND Developments, ha dichiarato: «Siamo incredibilmente orgogliosi di mettere a segno questa tripletta, con BEYOND Developments che inaugura il terzo anno consecutivo come Title Sponsor dei GLOBE SOCCER Awards, diventati una celebrazione annuale del calcio e dei suoi protagonisti dentro e fuori dal campo. Il nostro marchio si fonda sulla volontà di superare i limiti e puntare sempre più in alto, una mentalità condivisa dai calciatori, dagli allenatori e dai club che saranno premiati questo dicembre».

Insieme ai GLOBE SOCCER Awards, durante la serata saranno presentati anche i LALIGA AWARDS 2025/26. Con i vincitori già confermati, LALIGA conferirà ufficialmente il Player of the Season a Lamine Yamal dell’FC Barcellona, il Coach of the Year a Hansi Flick e il Best Under-23 Player a Carlos Espí. Il Goal of the Season andrà invece ad Arda Güler del Real Madrid per la sua spettacolare conclusione dalla propria metà campo contro l’Elche nel marzo 2026, mentre il Best Save sarà assegnato al portiere del Barcellona Joan Garcia per il suo straordinario intervento contro i rivali dell’Espanyol a gennaio.

I GLOBE SOCCER Awards dello scorso anno hanno raccolto la cifra record di oltre 30 milioni di voti provenienti da più di 200 tra Paesi e territori, confermando la portata e l’impatto globali dell’evento. La 17ª edizione prevede 14 categorie di premio totali e, come da tradizione nei GLOBE SOCCER Awards, una serie di Premi dedicati alla Carriera e Premi Speciali.

Ecco le 12 categorie aperte al voto del pubblico:

Best Men’s Player

Best Women’s Player

Best Men’s Club

Best Women’s Club

Best Coach

Best Forward

Best Midfielder

Best Defender

Best Goalkeeper

Emerging Player

Best Middle East Player

Fans’ Historic Club Award

In vista dell’evento, i tifosi possono votare e seguire tutti gli aggiornamenti attraverso i canali social di GLOBE SOCCER e l’app ufficiale GLOBE SOCCER, disponibile per iOS e Android.

Per ulteriori informazioni, visitare www.globesoccer.com

Come votare:

Pagina ufficiale per votare: vote.globesoccer.com