L’assenza dai mondiali e la fase di transizione del calcio italiano sono ampiamente evidenti nel quadro generale delle nomine di Globe Soccer. L’Italia paga il periodo di trasformazione in corso: abbiamo perso le grandi famiglie e ancora non conosciamo le intenzioni delle nuove proprietà, spesso distanti o di passaggio (Fondi). Gli stadi di proprietà forse li avremo proprio grazie alla visione delle nuove famiglie americane, naturalmente propense allo sviluppo reale delle loro aziende.

Da Dubai comunque un segnale arriva forte e chiaro e riguarda Como, dove i tempi sono stati accorciati al massimo e una provinciale è stata trasformata alla grande, promossa in Champions.

E la speranza italiana nasce proprio dal lago, al punto che l’impresa è stata considerata negli Emirati degna di una proposta speciale, nel quadro degli eventi straordinari. E forse su questa scia di storie fuori dal comune, anche il caso Lazio-Gattuso, se prolungasse il suo corso nel prossimo futuro, potrebbe entrare in competizione: tutto il mondo segue oggi una squadra capolista e mai battuta che gioca senza il suo pubblico.

Tornando però al presente, quest’anno l’Italia ha gli occhi puntati sulle candidature di Fabregas, tra i tecnici, e di Nico Paz, tra i centrocampisti, che proiettano il Como in una corsa stellare, in cui faranno compagnia alla Spagna campione del Mondo, al Ronaldo goleador in sei mondiali, e a Mbappé, unico di sempre a vincere in un anno la classifica cannonieri iridata, europea e nazionale.

Ad accompagnare il progetto lariano c’è poi l’Inter - con il club nerazzurro che è anche l’unico italiano in lizza per il Best Men’s Club - e i pochi nostri rappresentanti, tra cui Dimarco - emblema del nostro paradosso in qualità di unico candidato tra i migliori difensori a non aver giocato il Mondiale 2026 - Lautaro, Chivu dal fronte panchine con la sua squadra campione, Yildiz per la Juve, Berta e Riso tra i manager e i procuratori.

Ma se il presente è in ricostruzione, la storia non si cancella: per il nuovo Fans’ Historic Club Award, dedicato ai club storici, il blasone italiano resiste fortissimo a Dubai con le nomination di Milan, Juventus e della stessa Inter. Un patrimonio che probabilmente non deve essere vissuto con nostalgia, ma forse proprio come una bussola per orientare il prossimo futuro.