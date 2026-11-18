Balotelli e l'aneddoto su Ibra: "Mi massacrava, ma poi Raiola mi svelò che..."

Queste le sue parole a Cronache di spogliatorio: "Zlatan mi ripeteva di continuo: 'Sei scarso'. Ma poi seppi che era stato lui a consigliarmi a Mino Raiola. Se puoi dare 100, lui dà 105, e se sbagliavi ti massacrava. Ero giovane, dicevo: 'Ma com'è possibile che non mi faccia mai un complimento?'. Con il tempo, Raiola mi raccontò che Zlatan gli ripeteva: 'Guarda che questo è quasi più forte'. Mi massacrava, ma in realtà credeva molto in me". I due hanno giocato insieme ai tempi dell'Inter, in particolare tra 2007 e 2009, per un totale di 29 partite disputate con entrambi in campo.