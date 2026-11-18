Balotelli tira fuori un nuovo aneddoto su Ibrahimovic: "Mi massacrava e mi diceva che ero scarso, ma poi Raiola..."
Mario Balotelli, che oggi gioca all'Al-Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti, ha raccontato un curioso retroscena sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic, svelando come dietro le continue critiche dello svedese si nascondesse in realtà una grande stima nei suoi confronti.
Balotelli e l'aneddoto su Ibra: "Mi massacrava, ma poi Raiola mi svelò che..."
Queste le sue parole a Cronache di spogliatorio: "Zlatan mi ripeteva di continuo: 'Sei scarso'. Ma poi seppi che era stato lui a consigliarmi a Mino Raiola. Se puoi dare 100, lui dà 105, e se sbagliavi ti massacrava. Ero giovane, dicevo: 'Ma com'è possibile che non mi faccia mai un complimento?'. Con il tempo, Raiola mi raccontò che Zlatan gli ripeteva: 'Guarda che questo è quasi più forte'. Mi massacrava, ma in realtà credeva molto in me". I due hanno giocato insieme ai tempi dell'Inter, in particolare tra 2007 e 2009, per un totale di 29 partite disputate con entrambi in campo.
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