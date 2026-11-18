C'è anche un italiano tra i candidati al premio di Miglior Agente ai Globe Soccer Awards 2026. Nella shot list compaiono i nomi di Nathan Campbell, Jorge Mendes, Giuseppe Riso e Will Salthouse. Riso, procuratore originario di Reggio Calabria, lavora a Milano dove ha fondato l'agenzia GR Sports nel lontano 2012. Due sono state le figure chiave nella sua carriera da agente: Adriano Galliani e Mino Raiola.

Giuseppe Riso, i giocatori che segue il procuratore

Sono tantissimi i giocatori che fanno parte dell'agenzia di Giuseppe Riso. I principali, secondo Transfermarkt, sono Ahanor, Carlos Augusto, Baldanzi, Brescianini, Buongiorno, Camarda, Cataldi, Colombo, Cristante, Frattesi, Lucca, Maldini, Man, Mancini, Pinamonti, Pirola, Rovella e Tonali. Quest'ultimo, in estate, è passato dal Newcastle al Tottenham in cambio di oltre 100 milioni di euro.